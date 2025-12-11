Más Información

Rodrigo Ímaz inaugurará exposición de arte “Latas de Palestina”; conoce aquí los detalles

Rodrigo Ímaz inaugurará exposición de arte “Latas de Palestina”; conoce aquí los detalles

Roban más de 600 piezas históricas del Museo de Bristol; buscan a cuatro sospechosos

Roban más de 600 piezas históricas del Museo de Bristol; buscan a cuatro sospechosos

Jóvenes, meta de Fomento Cultural Banamex en 2026

Jóvenes, meta de Fomento Cultural Banamex en 2026

Así celebró Budapest el Nobel de Literatura 2025 de Krasznahorkai: un camión-libro que recorrió la ciudad

Así celebró Budapest el Nobel de Literatura 2025 de Krasznahorkai: un camión-libro que recorrió la ciudad

El Nobel 2025 celebra el poder de la ciencia y la literatura en tiempos de crisis mundial

El Nobel 2025 celebra el poder de la ciencia y la literatura en tiempos de crisis mundial

El Instituto Cervantes recibe el legado feminista e indigenista de la mexicana Rosario Castellanos

El Instituto Cervantes recibe el legado feminista e indigenista de la mexicana Rosario Castellanos

Los valores de una comunidad son puestos a prueba cuando, sin pedirlo, una fortuna llega a sus manos. Con ese marco arranca “Regreso al pueblo”, miniserie de ocho capítulos de producción turca.

Dos hermanos se reencuentran debido a que su madre ha muerto. Ambos, acompañados de un amigo de la infancia, encuentran millones en el maletero de un auto, hecho que los pondrá ante una disyuntiva.

Ellos y quienes se enteran de este “golpe de suerte” tendrán que decidir si devuelven el dinero y quedan bien con sus conciencias, o si lo usan para tener una mejor vida pero con el riego de que algún criminal pueda venir a reclamarlo, pues una fortuna de ese tamaño no puede ser producto de nada legal.

Aquellos que gustan de las historias realizadas en esa parte del mundo encontrarán en esta trama intriga, duda, ambición y hasta esperanza, pues para algunos ese dinero llega cuando más lo necesitan.

Otro acierto de la producción es la formación del talento que actúa. Figuras consolidadas de la televisión y el cine turcos como Kerem Can, Okan Yalabik, Özgürcan Çevik, Büsra Develi son parte de las estrellas, y entre los jóvenes actores se encuentra Açelya Devrim Yılhan.

Dónde ver: Netflix

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“¡Basta!” Mamá de Ángela Aguilar ‘estalla’ y defiende a su hija en redes. Foto: Shutterstock vía Grosby

“¡Basta!” Mamá de Ángela Aguilar ‘estalla’ y defiende a su hija en redes

Revelan que Danna sería la nueva Teresa en remake de la telenovela. ¿Qué opina Angelique Boyer? Foto: AP / Tomada de Instagram @angeliqueboyer

Revelan que Danna sería la nueva Teresa en remake de la telenovela. ¿Qué opina Angelique Boyer?

Revelan detalles del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón: "ella lo mantenía y él le era infiel desde hace dos años". Foto: Angélica Vale / IG

Revelan detalles del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón: "ella lo mantenía y él le era infiel desde hace dos años"

¡Explota Miss Universo! Fátima Bosch abandona entrevista y cancela compromisos con Telemundo tras preguntas incómodas sobre su polémico triunfo. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

¡Explota Miss Universo! Fátima Bosch abandona entrevista y cancela compromisos con Telemundo tras preguntas incómodas sobre su polémico triunfo

Kylie Jenner. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Kylie Jenner se luce en vestido de cuero y posa amorosa junto a Timothée Chalamet

[Publicidad]