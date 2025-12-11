No hay duda de que The Beatles es la banda más influyente de la historia. Con ese antecedente, y con el fin de mostrar un de las mejores etapas del grupo, se produjo “The Beatles: antología”.

La producción, realizada en Reino Unido, hace un recorrido por la ruta que tomaron los integrantes del grupo, que tuvo como punto de partida Liverpool, el puerto del noreste de Inglaterra.

La principal razón por la que hay que disfrutar de este contenido, que tan sólo por su tema ya es un clásico, es que está detalladamente restaurado por el equipo de Park Road Post Production, que comanda Peter Jackson.

Por ello hoy es posible ver ahora un episodio más, es decir, ya se pueden ver nueve entregas en la serie (antes eran ocho capítulos). La serie se vuelve, especialmente con ese capítulo nueve, una mirada íntima desde los fanáticos hacia The Beatles.

Esos que saben muchos detalles de la carrera de sus ídolos y que se exaltan al ver imágenes inéditas de Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr realizadas a lo largo del rodaje de la serie y de la grabación de “Anthology” álbum original lanzado en los años 90. También se incluyen grabaciones e imágenes de John Lennon.

“The Beatles: antología” ayuda a entender el rol que jugó la banda en el movimiento de contracultura de los años 60, al mismo tiempo que es un asomo al funcionamiento interno del grupo.

Música, arraigo y pasión componen el concepto de Beatlemanía, que no acabó con la separación de la agrupación a principios de los 70, pues fans de la banda los hay por todo el mundo, quienes celebran cada nuevo proyecto que sale a la luz en torno a sus ídolos.

Dónde ver: Disney+