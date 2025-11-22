Sergio Ramos disfruta de Nuevo León "en modo turista" antes de enfrentar al América: "México mágico"

Más Información

Los Rayados de Monterrey enfrentarán al América en los cuartos de final del torneo Apertura 2025. Actualmente, se está llevando a cabo el Play-In, por lo que las estrellas de la Pandilla disfrutan sus días libres junto a sus familias, mientras se preparan para el arranque de la Liguilla.

Uno de ellos es , el capitán español que compartió en redes sociales su visita a las Grutas de García, uno de los atractivos turísticos más destacados de Nuevo León.

Ubicadas en el municipio de García, a unos 30 km de Monterrey, las Grutas de García se formaron naturalmente hace millones de años y ofrecen un recorrido por 16 salones subterráneos llenos de formaciones rocosas únicas como estalactitas y estalagmitas formadas por la filtración de agua.

Ramos compartió su visita a las Grutas junto a Pilar, su esposa, junto a un mensaje de "México mágico".

