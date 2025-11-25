Los Ángeles.— Mujeres al borde de un ataque de nervios, del director español Pedro Almodóvar, es la única película hispana en figurar en la lista de 100 mejores películas de comedia de la historia, publicada ayer por el medio especializado estadounidense Variety.

La cinta protagonizada por Carmen Maura, Antonio Banderas y Julieta Serrano ocupa el puesto 84 del conteo que lidera The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988), dirigida por David Zucker y protagonizada por Leslie Nielsen.

La publicación alaba “la teatralidad desenfrenada de las telenovelas” que impregnó Almodóvar en los inicios de su carrera y asegura que la película de 1988 representa “el punto más alocado” de los inicios del español como director.

El filme sigue a Pepa (Maura), una mujer que trabaja como actriz de doblaje en Madrid, que enfrenta una crisis emocional después de ser abandonada por su amante, Iván.

El absurdo de las situaciones, como la intención de Pepa de acabar con su vida, y la excentricidad de su amiga Candela, que sale con un terrorista, son de las razones por las que la película llegó al listado.

La clasificación también contempla películas como Some like it Hot (1959), dirigida por Billy Wilder y protagonizada por Marilyn Monroe y Tony Curtis en el número dos, seguido de Annie Hall (1977), de Woody Allen, que consolidó a Diane Keaton como una actriz icónica de su generación.