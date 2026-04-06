En un catálogo lleno de estrenos ruidosos, un drama ha logrado algo poco común: colarse en el Top 10 de Netflix sin grandes efectos ni nombres estridentes.

Se trata de "Rebuilding", cinta dirigida por Max Walker-Silverman y protagonizada por Josh O’Connor, que en las últimas semanas ha llamado la atención por su narrativa, en la que los pequeños gestos y silencios tienen más peso que cualquier giro dramático.

La historia sigue a Dusty, un vaquero que pierde su hogar, su rutina y su estabilidad a causa de un incendio forestal. Obligado a empezar de cero en un campamento improvisado, se enfrenta no solo a la reconstrucción de su vida material, sino también a su propio mundo emocional.

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En ese espacio de incertidumbre, Dusty conoce a otras personas que también han perdido todo. Sin embargo, el verdadero conflicto está en su interior: reconstruir la relación con su hija, interpretada por Lily LaTorre, y consigo mismo.

Lejos de dramatismos excesivos, la película apuesta por una mirada contemplativa que reflexiona sobre la resiliencia, el duelo y el sentido de la vida. Cada momento que ocurre en pantalla se construye desde lo cotidiano, dejando que las emociones como el amor, la furia y la tristeza fluyan de forma natural.

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Un estilo que recuerda a “Nomadland”

Por su tono y narrativa, “Rebuilding” ha sido comparada con "Nomadland", dirigida por Chloé Zhao, al encontrar belleza en medio de la pérdida y en los espacios abiertos donde los personajes buscan reconstruirse.

La crítica ha respaldado este enfoque: la cinta cuenta con un 92% de aprobación, mientras que el público le otorga un 86%, logrando un equilibrio poco común entre especialistas y audiencia.

Si te gustan las historias que no necesitan levantar la voz para decir algo importante, “Rebuilding” es una opción que vale la pena ver. No promete cambiarte la vida, pero sí invitarte a mirarla con calma y quizá con más sentido.

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