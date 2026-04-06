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El reciente estreno de "" ha supuesto buenas ganancias en taquilla, pero críticas no muy favorables, que la han descrito como una cinta con un "exceso de argumentos", una reacción muy distinta a la que provocó "", hace tres años, la cual fue elogiada por sus escenas divertidas y llenas de acción, mismas que puedes revivir en Netflix, plataforma en la que se encuentra disponible la primera entrega de la historia del icónico fontanero de .

En 2023 se estrenó la primera película del videojuego, una adaptación animada producida por Nintendo e Illumination, que marcó un antes y un después para el personaje en el cine. La cinta no solo cumplió con las expectativas de los fans, también arrasó en taquilla a nivel mundial.

En México, la película recaudó más de 21 millones de dólares y se convirtió en un fenómeno entre gamers y nuevas generaciones. Su historia de origen, combinada con múltiples guiños al universo de los videojuegos, permitió ver en acción a personajes icónicos como Luigi, Peach, Bowser y Donkey Kong, en una narrativa accesible para todo público.

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¿Dónde ver “Super Mario Bros: la película”?

Si te la perdiste en cines o quieres revivirla antes de ver la nueva entrega, aún tienes varias opciones. La película está disponible en Netflix, además de que puede rentarse en Prime Video o conseguirse en formato físico Blu-ray.

Con una duración de 1 hora con 31 minutos, es una opción ideal para ver en familia o maratonear previo a la nueva cinta.

¿De qué trata “Super Mario Bros: la película”?

La historia sigue a Mario y Luigi, dos plomeros que, tras un accidente inesperado, son transportados a un mundo mágico. Mientras Mario llega al Reino Champiñón, Luigi

cae en manos del villano Bowser.

Con ayuda de la princesa Peach, Mario emprende una aventura para rescatar a su hermano. En el camino suma aliados como Toad y Donkey Kong para enfrentarse a los planes de conquista de Bowser, quien busca dominar todos los reinos.

Con el estreno de la nueva película en cines, esta primera entrega se vuelve una parada obligatoria para entender el fenómeno actual de Mario en el cine… o simplemente para disfrutar una de las adaptaciones de videojuegos más exitosas de los últimos años.

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