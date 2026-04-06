Las críticas mixtas no disuadieron al público masivo de comprar entradas para The Super Mario Galaxy Movie, película que logró el mayor estreno del año para una película de Hollywood.

La coproducción de Illumination y Nintendo captó 130.9 millones de dólares el fin de semana y 190.1 millones en sus primeros cinco días en cines de Norteamérica, según estimaciones de los estudios difundidas el domingo.

Universal Pictures estrenó la secuela a nivel mundial el miércoles, aprovechando las vacaciones de Pascua.

Con un estimado de 182.4 millones de dólares procedentes de 80 mercados internacionales, la película apunta a un debut astronómico de 372.5 millones de dólares, el más reciente éxito con clasificación PG.

México encabeza el grupo internacional con 29.1 millones de dólares en 5 mil 136 pantallas, seguido por el Reino Unido e Irlanda con 19.7 millones.

Solo superada por Avatar

La secuela animada, la décimo sexta película en 16 años del director general de Illumination, Christopher Meledandri, es el mayor debut desde el estreno de Avatar: fire and ash.

Sin embargo, la cinta china Pegasus 3, que no fue un estreno de la Motion Picture Association, tiene una ligera ventaja para el récord global de 2026.

También supone una baja respecto de la primera película, que se estrenó con 204 millones de dólares en el mercado doméstico en el mismo periodo de cinco días en 2023 (147 millones de dólares de esos provinieron de viernes, sábado y domingo).

The Super Mario Bros: Movie terminó siendo la segunda película más taquillera de 2023, con poco más de mil 300 millones de dólares recaudados en la taquilla mundial.

The Super Mario Galaxy Movie, que cuenta con el regreso de las voces de las estrellas Chris Pratt, Jack Black, Anya Taylor-Joy y Charlie Day, tuvo una presencia masiva en Estados Unidos y Canadá, donde se exhibió en 4 mil 252 salas, incluidas 421 IMAX y mil 345 pantallas de gran formato premium. Solo en las pantallas IMAX recaudó 15 millones de dólares.