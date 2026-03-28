Mario ya no corre entre tuberías ni salta sobre plataformas flotantes en el Reino Champiñón, la nueva etapa de la franquicia lleva a sus personajes a una dimensión distinta, una donde se redefine el universo que millones de jugadores conocen desde hace décadas.

Antes de sentarte en la sala para ver "Super Mario Galaxy", hay claves que vale la pena tener presentes, para entender la historia.

Un universo fuera de la Tierra

La historia arranca después de los eventos de la primera película animada, Mario y Luigi dejan atrás lo conocido para aventurarse en el espacio, donde nuevos mundos, físicas distintas y desafíos más complejos marcan el ritmo de la narrativa.

Retoma directamente el espíritu del videojuego Super Mario Galaxy (2007), donde la gravedad, los planetas y las trayectorias redefinieron el juego. En pantalla, esto se traduce en una historia más ambiciosa, con escenarios que ya no dependen de la lógica tradicional del Reino Champiñón.

Rosalina

Si hay un personaje que cambia el tono del relato, es Rosalina. Su llegada no solo introduce un nuevo rostro, sino una perspectiva distinta, la del espacio como hogar y como refugio.

A diferencia de Peach, que gobierna desde lo político, Rosalina representa lo cósmico, lo introspectivo. Su vínculo con los Lumas, criaturas estelares, añade la emoción que en los videojuegos ya funcionaba como contrapunto a la aventura.

Bowser no llega solo

El antagonista regresa, pero lo hace acompañado. Bowser Jr. entra en escena, lo que transforma la dinámica clásica de villano contra héroe en algo más cercano a una relación familiar que también tiene peso en la historia.

La inclusión de su hijo permite explorar otra dimensión del personaje, no solo como amenaza, sino como figura que hereda, enseña y replica el conflicto.

Yoshi y los nuevos aliados

Entre las incorporaciones más esperadas está Yoshi, cuya presencia conecta directamente con el ADN más clásico de la saga.

A esto se suman personajes inéditos dentro del universo cinematográfico, lo que sugiere una intención clara de expansión. No se trata solo de adaptar un videojuego, sino de construir una franquicia con múltiples posibilidades narrativas.

La sorpresa

Uno de los movimientos más comentados es la aparición de Fox McCloud, personaje de la saga Star Fox.

Este guiño abrió la conversación sobre un posible cruce mayor entre franquicias, algo que inevitablemente remite a Super Smash Bros., donde distintos personajes conviven en un mismo espacio.

El elenco de voces original para "Super Mario Galaxy: La película" (2026), producida por Illumination y Nintendo, está liderado por Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser) y Brie Larson como la Princesa Rosalina.

La película presenta nuevas incorporaciones como Donald Glover (Yoshi) y Benny Safdie (Bowser Jr.).

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