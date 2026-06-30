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Nueva York.— Kenny G interpretó un melancólico solo de saxofón, la voz de Jennifer Hudson se elevó y Bruce Springsteen habló con entusiasmo en el funeral el lunes de la leyenda de la música Clive Davis, mientras la realeza del pop honraba al quien impulsó sus carreras.
Dionne Warwick, Barry Manilow, Alicia Keys, Ja Rule y Stevie Wonder estuvieron entre las otras estrellas musicales presentes en el servicio. La expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, Adrien Brody, Hoda Kotb y Gayle King figuraron entre otras personalidades destacadas.
La rabina Angela Warnick Buchdahl señaló que Davis habría estado complacido con la asistencia.
“A Clive le habría encantado esto”, expresó. “Le habría conmovido llenar el recinto, y habría estado emocionado por las superestrellas que han venido a compartir homenajes para él”.
El servicio estuvo cerrado al público, pero se transmitió en vivo desde la Sinagoga Central en Manhattan. AP
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