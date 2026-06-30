El presidente Adolfo López Mateos rindió homenaje al pensador José Vasconcelos al día siguiente de su muerte. Fue en una casa de las Águilas de la CDMX a donde asistieron representantes de la SCJN, Ejército y el secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, entre otros.

Su féretro fue cubierto con la Bandera de México y el emblema de la UNAM. En CU toda actividad cesó. Universitarios formaron por centenares el cortejo. Su figura, grande de por sí, se acrecentará con el tiempo, se dijo, también que un profundo fervor por México siempre animó su vida ejemplar. Ese día, sus detractores reconocieron y proclamaron el significado de su obra.

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