¿Raw Alejandro, celoso? Reacciona a los "piropos" que el vocalista de los Strokes hizo a Rosalía

El artista urbano Raw Alejandro y la española Rosalía se han convertido en una de las parejas más queridas de las redes sociales, e incluso están a punto de celebrar su matrimonio. Sin embargo, recientemente la intérprete de "Despechá" ha recibido halagos por parte del vocalista de The Strokes lo cual aparentemente no ha sentado nada bien a su prometido, pues este lanzó un contundente mensaje en Twitter: ¿se puso celoso?".

Rosalía y Raw Alejandro. Foto: Captura tomada de Instagram @rosalia.vt

Actualmente en Barcelona, España, se están llevando a cabo una serie de festivales en donde durante el pasado fin de semana, Julián Casablancas, reconocido también como el intérprete principal de la banda de rock estadounidense, The Voidz, regresó a los escenarios después de una ausencia de más de tres años.

En la actuación, sorprendió al público al improvisar una canción dedicada a nada más y nada menos que la famosa.

De acuerdo con medios internacionales, aquel día, Rosalía se encontraba al costado del escenario, rodeada por un grupo de guardias de seguridad. En ese momento, Casablancas tomó el micrófono y se dirigió a ella: 'Rosalía... al parecer, estás a punto de casarte. ¡Felicidades!', pero rápidamente aclaró: '¡Mentira! Solo estoy bromeando. Me gusta generar rumores, soy bastante chismoso' y luego, continuó con un comentario más directo: 'Rosalía, sabes que quiero conocerte'.

Posteriormente procedió a cantar: “Cheesburger Teriyake (No te cases con él)”, esto, en referencia a una de las canciones más famosas de la española y su reciente compromiso con Alejandro.

Pero los piropos no quedaron ahí, ya que Julián utilizó su Instagram para subir el clip del especial momento y escribió: "Por su seguridad, ella tenía unos Stormtroopers caminando en forma de V atrás del escenario y honestamente, después de haber visto su show, puedo afirmar que es una REINA. Fue el mejor show que he visto, es la mejor artista de nuestro tiempo, realmente me dejó impresionado", lo que generó comentarios divididos.

¿Raw Alejandro responde a Casablancas?

No pasó mucho tiempo para que el prometido de Rosalía reaccionara a los comentarios de Casablancas. A través de su perfil en Twitter, publicó un mensaje que aparentemente iba dirigido al artista: 'Para muchos, ella es una 'Reina', pero para mí, es 'La Reina'".

Foto: Vía Twitter.

Tras esto, algunos de sus fanáticos estuvieron de acuerdo respecto a la fama de Rosalía y evidenciaron las opiniones del vocalista.

Por su parte, Julián publicó el video de la canción dedicada a la estrella y no ha hecho comentarios sobre la respuesta de Raw.

