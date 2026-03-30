Mientras Mario Bros avanza de nivel con su segunda película, detrás de él, Raúl Anaya alcanza la meta y vuelve a dar voz al famoso personaje de Nintendo para Latinoamérica.

A diferencia del videojuego, en el que el fontanero se expresaba sólo con sonidos, en la versión fílmica Mario tiene voz; Anaya debía darle forma y hacerla identificable a los fans.

“Antes todo eran reacciones. Que hubiera un diálogo continuo no existía. Era encontrarle una voz que reflejara su personalidad, teniendo en cuenta que iba a haber una voz en español para Mario”, comenta.

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Pero el reto no era para todos. Decenas fueron vencidos en el casting en el que solo Raúl fue elegido. Entonces el actor se dio cuenta de que su experiencia de 30 años, haciendo las voces de Master Chief en "Halo", Mantis en "Kung Fu Panda" y hasta antihéroes como Billy Butcher en "The Boys" lo había hecho ganar la Superestrella.

Ahora, Raúl tenía que mostrar una conexión personal con el personaje, cuya personalidad, precisa, está marcada por la constancia y la superación en sus aventuras.

“Creo en la suerte y en el destino, fue algo muy particular, pero este personaje (Mario) se decidió por casting, no había otra forma”, aclara.

En tanto "Super Mario Galaxy: La Película" llega a los cines este 1 de abril para poner a prueba valores y llevar mensajes sobre la amistad, la lealtad, la resiliencia, la perseverancia y la valentía, Raúl se pone en modo desafío para los fans de Mario:

“Siempre he hecho hincapié en las conferencias que hay que dejar en la abstracción estos mensajes y ponerlos en práctica en la vida real. No necesitamos una gorra para ser héroes”, expresa Anaya.

Tras haber recaudado mil 360 millones de dólares con la primera película, la nueva entrega llevará al personaje a un viaje intergaláctico, en el que deberá unir fuerzas con su hermano Luigi para rescatar a la princesa Peach y enfrentarse a Bowser Jr., mientras conoce a nuevos aliados en el camino.

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