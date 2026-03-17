Radiohead confirmó que volverá a los escenarios, pero los fans tendrán que esperar hasta 2027 para verlos en vivo, según declaraciones de Ed O’Brien, guitarrista

Pero la noticia no llegó sola, el músico dio algunos detalles de su próximo tour, uno que, afirmó, se alejará de las grandes giras mundiales a la que los artistas tienen acostumbrados a sus fans.

"Lo que vamos a hacer es dar 20 conciertos al año en un continente diferente. Ni más ni menos”, dijo en entrevista con "Rolling Stone".

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La idea, dijo, es permancer el mayor tiempo posible en un lugar, no solo para dar mejores shows a su público, también para pensar en su salud y descansos.

"Queremos darlo todo cada noche. No queremos que parezca que estamos actuando por inercia o que tenemos que tocar sin energía. Tenemos que sentirnos capaces de hacerlo. ¿Y sabes qué? Ya no somos unos pollitos”, agregó.

Este enfoque no surge de la nada. El año pasado, Radiohead ofreció una pequeña gira por varias ciudades europeas, conciertos que marcaron una nueva faceta para la banda.

"Fue muy, muy emotiva, muy profunda. Todos lo sentimos así. Nos mirábamos en el escenario y pensábamos: ‘Esto es increíble’. Siento que soy la persona más afortunada del planeta, y no lo digo por decir”.

Aunque no dio una fecha exacta para su retorno a los escenarios mundiales, sí dejó claro que entre los panes está visitar Norte y Sudamérica, Asia y Oceanía.

Por lo pronto, este 2026 se enfocará en "Blue Morpho", su segundo disco como solista y que será lanzado en mayo próximo.

“Sentía mucha inseguridad sobre mi propia composición… Pero lo bonito de este disco es que me dejé llevar y me dio igual todo. Porque me encanta el proceso. Voy a hacer esto hasta el día de mi muerte”, finalizó.

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