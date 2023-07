¿Quiénes son los nominados de esta semana en La Casa de los Famosos?

Como cada miércoles, los integrantes de "La Casa de los Famosos" jugaron sus cartas y sentenciaron a cuatro de sus compañeros, para que uno de ellos sea el eliminado el próximo domingo.

Cuatro famosos fueron nominados por sus compañeros, dos del team infierno y dos del cielo. Uno de ellos no había estado sentenciado en las semanas previas.

Luego de una semana de confrontaciones y llanto, Bárbara Torres, la famosa "Excelsa" de La Familia P. Luche está nuevamente sentenciada. La argentina se peleó esta semana con Sergio Mayer.

Mayer expresó frente a todos que Bárbara podría estar protagonizando varios personajes y no necesariamente sentir esas emociones que aparentaba, tal como lo expresó Raquel Bigorra, sin embargo, los dichos de Mayer enfurecieron a Bárbara, quien dice, consideraba a Sergio como un amigo, y sus palabras le dolieron.

Sergio Mayer le dijo a Bárbara Torres que si tenía tantos problemas anímicos no debió de haber entrado a "La casa de los famosos México".

¿Por qué fue el pleito entre Bárbara Torres y Sergio Mayer?

“Yo ya no sé si son personalidades o personajes, no sé si entiendan la diferencia; ella puede decir que por el cambio hormonal tiene personalidades distintas”, dijo Sergio Mayer a sus compañeros que han cuestionado en más de una ocasión el actuar de Bárbara; aunque en un primer momento, hace semanas, Mayer se mostró empático con ella y hasta la abrazó en medio de una crisis de la actriz, ahora las cosas cambiaron.

Tras el reto, Mayer intentó hablar con Bárbara, quien estaba en el cuarto del team infierno platicando con Poncho de Nigris; el intento de Mayer fue en vano, pues el momento terminó en una fuerte discusión en la que Sergio comenzó diciendo que se trataba de un juego y que no estaba padre que estuviera utilizando el tema emotivo.

“Desgraciadamente se me cae un vaso y lloro, ojalá pudiera solucionarlo”, se defendió Bárbara, quien enfatizó que su actuar no es con base en personajes, sino en su sentir, prueba de ello es que tomo pastillas que la ayudan a sentirse mejor, fue entonces cuando Sergio le dijo que entonces no debió de haber aceptado entrar, y le explicó su postura:

"Como tú tomes los comentarios que te hago aquí no es mi responsabilidad; hace rato todos están diciendo que te pones mal, y yo dije ‘o quizás no’, te estoy dando el beneficio de la duda, de que a lo mejor no te pones mal, a lo mejor estás haciendo un buen trabajo, pudiste haberlo tomado cool, y decir ‘quién sabe’, tú lo tomas así, perdón, pero yo no voy a cargar con tus altibajo ni me voy a sentir culpable, si tú sabes que tenías esos problemas, entonces no debiste haber entrado aquí, no sé qué decirte, me encantaría apoyarte y ayudarte, te apapacho cuando quieras, pero yo digo las cosas, y no voy a cargar, ni me vas a hacer sentir mal porque te hice un comentario, porque nos hacemos mutuamente comentarios", expresó frente a Poncho, Wendy, La Barby y Emilio.

Mayer, por su parte también está nominado nuevamente. Hasta el momento el exGaribaldi es el participante con más nominaciones.

También del tema infierno y por primera vez está sentenciado Emilio Osorio.

Emilio Osorio

Del cuarto del cielo, Paul Stanley fue el cuarto nominado para salir el domingo.

