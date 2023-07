En los últimos días, la actriz Bárbara Torres ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales por sus explosivas reacciones en "La casa de los famosos", así como los pleitos en los que se ha visto envuelta con varios de sus compañeros.

El último encontronazo que la intérprete de Excelsa protagonizó fue junto a Raquel Bigorra, minutos antes de que esta saliera del reality, durante el posicionamiento, la acusó de no ser una persona sincera y hasta aseguró que convivir con ella no le hacía ningún bien. Pero las cosas no terminaron ahí, en un enlace que Raquel hizo, tras su expulsión, le pidió al resto de los habitantes que tuvieran cuidado con Bárbara pues estaba interpretando varios personajes a manera de estrategia.

Aunque la cubana se convirtió en la cuarta eliminada del programa, todo parece indicar que la rivalidad entre ambas ha trascendido y es que, ahora, la también comediante habría asegurado que Bigorra se dedica a hacer magia negra, algo que la tiene muy preocupada.





La actriz ha sido protagonista de varios enfrentamientos en "La casa de los famosos" Foto: Instagram





Lee también Hija de Robert De Niro dedica desgarrador mensaje a su hijo: "No merecías morir así"

Según contó Wendy Guevara a los integrantes del "Team infierno", Torres se le habría acercado para decirle que temía que la conductora fuera a hacerle algún tipo de brujería, pues antes de entrar al concurso le advirtieron que se cuidara de ella: "Como ella se me acercó y me dijo aquí quedito (señalando el micrófono), pues sí se escuchó; entonces dije: 'yo le voy a decir a Apio'. Me dijo: 'ahora tengo miedo porque Raquel hace brujería'", explicó la influencer.









Guevara también relató que intentó calmarla y hasta le aseguró que no era algo real, pero lo que ninguno de los del "infierno" le perdonó a la actriz es que haya tratado de insultarla con su situación migratoria, pues de acuerdo con declaraciones de "Apio" Quijano, llamó balsera a la cubana: "Que haya dicho que se regrese en su balsa, que falta de respeto", expresó.

Momentos más tarde, Emilio y Sergio se unieron a la conversación y también se posicionaron al respecto, tachando las palabras de Bárbara como demasiado fuertes: "Me parece muy fuerte. Esas son las cosas que no se pueden mencionar", agregó.

Lo que sí es un hecho es que la argentina no la está pasando del todo bien durante su estancia en la casa, pues ella misma reveló que recibió atención psicológica tras una fuerte discusión con Mayer.





Lee también Productora de "La Casa de los Famosos" rompe el silencio y habla de la lista filtrada con el nombre del presunto ganador