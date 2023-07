Hija de Robert De Niro dedica desgarrador mensaje a su hijo: "No merecías morir así"

Drena De Niro, hija mayor del reconocido actor Robert De Niro, abrió su corazón en redes sociales para hablar sobre el profundo dolor que ha embargado a su familia tras la muerte de su hijo Leandro.

El joven, de tan solo 19 años, fue encontrado sin vida este pasado fin de semana en un departamento en Nueva York, aunque las causas de la muerte no han sido reveladas, de acuerdo con el sitio TMZ el caso estaría siendo investigado como una posible sobredosis, pues en el interior del lugar habrían sido descubiertos restos de drogas.

La actriz, a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió un desgarrador mensaje para despedir a su hijo y revelar que antes de dejarlo ir, pudo tener entre sus brazos al adolescente una última vez: "Leo, mi amor, te amo hoy como el primer día que te tuve entre mis brazos. El mismo hombre que nos recogió del hospital cuando naciste, nos llevó a la funeraria donde te toqué y abracé por última vez", escribió la también actriz junto a una fotografía en blanco y negro de Leandro.









Lee también Productora de "La Casa de los Famosos" rompe el silencio y habla de la lista filtrada con el nombre del presunto ganador

De Niro, también explicó que, por ahora, se ha estado sosteniendo de su familia y amigos, a quienes agradeció su amor y comprensión en estos momentos: "Apenas puedo escribir a través de mis lágrimas, pero todo el amor, los mensajes, las llamadas, los mensajes de texto, los amigos y la familia que me aguantaron estas últimas 24 horas. Todavía no he podido responder, pero estamos agradecidos por todo. tu amor y condolencias. Nada de esto es correcto o justo y mi corazón duele de una manera que nunca imaginé posible", agregó.

Drena tampoco quiso hablar sobre las causas que le arrebataron la vida al joven y solamente se limitó a decir que no era muerte justa, pero le consuela saber que ahora está con Dios: "No merecías morir así, pero solo puedo creer que Dios necesitaba un ángel fuerte y poderoso en su ejército. Te estoy abrazando cada segundo de cada momento hasta que esté contigo de nuevo".





El joven de 19 años apenas iniciaba su carrera como actor. Foto: Instragram





La tarde de ayer, el protagonista de "Taxi Driver" y su hija, a quien él adoptó durante su matrimonio con Diahnne Abbott, fueron captados por el diario Daily Mail; ambos acudieron a una funeraria en Manhattan, para despedir a Leandro.

El nieto de De Niro apenas iniciaba su carrera en Hollywood, consiguió papeles secundarios en un un par de cintas, siendo la más prolífica "A star is born", donde compartió créditos con Bradley Cooper y Lady Gaga.

Lee también Amigos de Madonna temen que la cantante haya puesto en riesgo su salud por intentar competir con Taylor Swift