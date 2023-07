Producción de “La casa de los famosos” defiende a Galilea

Galilea Montijo recién estuvo en el ojo del huracán durante su reciente participación el domingo pasado durante la gala de eliminación de La casa de los famosos México”, en donde muchos usuarios de Internet se cuestionaron si la conductora se encontraba en estado de ebriedad por las dificultades que tuvo para hablar.

Ante eso, la producción rechazó totalmente que la tapatía estuviera con copas de más y confirmó que su problema para articular algunas palabras se debió por un tratamiento dental que está presentando.

“Ofende la duda, Galilea es una conductora primer nivel, ella tiene un tema dental, por lo que medio arrastraba un poco la lengua; cuando te ponen una prótesis momentánea o cuando usas brackets cambia muchísimo tu manera de hablar”, señaló la productora del reality Rosa María Noguerón.

En entrevista, comentó que la anfitriona siempre ha dado la cara, pues la describe como una mujer profesional, “entrona”, que cuida tanto su imagen que no se arriesgaría a llegar con niveles de alcohol.

“En las empresas regularmente la gente no puede meter bebidas alcohólicas, no se merece que estuviera en tela de juicio algo tan aberrante, me parece una idea descabellada”.

Televidentes también se percataron que durante 15 minutos aproximadamente dejaron de transmitir en los canales 24/7 de ViX Premium, y a muchos cibernautas les pareció extraño. La realizadora reaccionó:

“En otras temporadas de La casa de los famosos de otros países a menudo se censura y ni siquiera porque esté pasando una situación importante, sino porque se está organizando algo, como un juego”.

Otro motivo en que se apagan las cámaras, dijo Noguerón, fue porque marcas que patrocinan el programa hacen dinámicas, por lo que se les pide a los concursantes que pasen al jardín.

”Este tipo de programas no podría tener un guión o una línea de comportamiento de los habitantes, en algún momento no iba a coincidir”, señaló.

“La imagen que se hizo viral en donde decían que alguien de producción había entrado y se veían las manos, después la misma gente contestaba que había sido Paul (Stanley) y que habían recortado la imagen), agregó.

Pase lo que pase, dijo, siempre dentro de la casa se pone en tela de juicio, como por ejemplo si las votaciones se respetan.

“Vamos dejando que las cosas sucedan, de acuerdo con el gusto del público o de acuerdo con una votación que es auditada por un notario público y que funciona en una plataforma que a eso se dedica además”.