Bandalos Chinos vuelve después de dos años a la Ciudad de México. La agrupación ha destacado en los últimos años al ganar tres premios Gardel y recibir dos nominaciones a los Latin Grammy 2025.

El grupo está conformado por Goyo Degano (voz), Salvador Colombo (piano y sintetizadores), Tomás Verduga (guitarra y coros), Matías Verduga (batería y percusión), Iñaki Colombo (guitarras y sintetizadores) y Nicolás Rodríguez del Pozo (bajo).

Este próximo 22 de octubre, Bandalos Chinos ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional de la CDMX, donde presentará su último álbum “Vándalos”, un trabajo con el que los fans se han identificado profundamente.

Lee también Bandalos Chinos y Caloncho unirán su energía en concierto en vivo

¿Quiénes son los Bandalos Chinos?

Bandalos Chinos es una agrupación originaria de Beccar, Buenos Aires, formada en 2009. En sus inicios, la banda interpretaba ritmos cercanos al rock y al pop; sin embargo, con el tiempo ha incorporado influencias de funk y electrónica, ampliando su sonido sin perder su esencia.

En 2014 lanzaron el EP “Nunca estuve acá”, con el que mostraron su faceta más electropop y su característico uso de sintetizadores, elementos que los distinguieron dentro de la escena argentina. Sin embargo, el grupo alcanzó la fama hasta 2018 con el estreno de su primer álbum, “BACH”, producido por Adán Jodorowsky.

Con temas como “Vámonos de viaje” y “Tema de Susana”, la banda consolidó un estilo suave, nostálgico y melódico. Desde entonces, Bandalos Chinos se ha caracterizado por su independencia creativa y por su valentía al mezclar géneros diversos, contando historias que conectan con el público.

Canciones como “Fulnabis” exploran temas como las drogas y la búsqueda de identidad, mostrando una evolución tanto musical como lírica en cada uno de sus materiales.

Tras más de seis álbumes de estudio, Bandalos Chinos lanzó “Vándalos”, su más reciente material discográfico, con el que emprendió una gira internacional que inició en agosto y los ha llevado a escenarios de Estados Unidos, Barcelona y México.