¿Quién es Patricia? la mujer en la que se refugia Shakira tras su separación de Piqué

Shakira está iniciando una nueva etapa en su vida luego de la separación de Gerard Piqué. La cantante dejó atrás Barcelona para radicarse en Madrid, del otro lado del continente europeo. Junto a sus hijos, empezó de nuevo pero rodeada de afectos y con una agenda laboral muy cargada.

Lee también FOTOS: Shakira aparece con su sobrina Isabella y cibernautas señalan el parecido entre ambas

Hace pocos días, fue noticia porque fue distinguida por los premios Billboard como la mujer del año. Las fotos y el discurso no dejan de replicarse en las redes sociales como Instagram. Hay que decir que muchos éxitos recientes se dieron luego de la separación y con letras que apuntaban al ex defensor catalán. “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", es una frase que pasará a la historia.

Shakira asistió a la exposición de su sobrina Isabella en Miami.

La familia de Shakira ha sido de una gran contención en su vida no sólo en lo que tiene que ver con su separación, sino también con la salud de su padre, tal como ya ha mostrado ella misma en las redes sociales. Su madre, su sobrina y la tía de Shakira es un gran apoyo para ella. Patricia Ripoll (o Patri, como a llama la cantautora) es la tía de la cantante con un parecido físico muy llamativo entre ellas.

Lee también: Yordi Rosado defiende a su amiga Martha Higareda de las críticas: "les juro que sí dice la verdad"

La familiar se ha convertido en una confidente de Shakira. Es la hermana de su madre y es habitual que comparta tiempo con ella y sus padres. Hay imágenes en las redes sociales que prueban el vínculo entre ellas y lo bien que la pasan juntas. Muchos seguidores no han dudado en decirle que se parecen mucho físicamente. "Eres igualita a tu tía" o "parecen hermanas", son los comentarios más habituales.

Shakira y su tía pic.twitter.com/CQ4RtpRxbJ — ShowMundial (@ShowmundialShow) May 20, 2023

"La Tía Patri" como se la conoce en las redes sociales tiene una cuenta de Instagram con muchos seguidores pero su perfil es privado, por lo tanto ella debe autorizar quién ve sus imágenes. Pero de la información que comparte, en la descripción, se sabe que la tía de Shakira es la responsable de una empresa de transporte y logística que completa envíos de productos entre Colombia y Estados Unidos.