FOTOS: Shakira aparece con su sobrina Isabella y cibernautas señalan el parecido entre ambas

Shakira goza de su nueva vida en Miami, junto a sus hijos, sus padres, sus amigos y lejos de su ex Gerard Piqué, de quien se separó hace casi un año, tras más de una década juntos y dos hijos en común, Milan y Sasha, quienes por cierto han dado mucho de qué hablar tras aparecer en el nuevo video musical de su madre "Acróstico".

La colombiana, de 46 años, presentó a su sobrina Isabella me, de 24, quien montó una exposición sobre el movimiento Black Lives Matter, el cual recuerda al mundo que “la vida de los negros importan”.

En las redes, Shakira apareció en videos fotografiándose con ella, y en su Instagram posteó una imagen que ha generado varios comentarios de sus seguidores:

“Con mi sobrina Isabella Mebarak @isabellamebarak anoche en su exhibición en Miami. Al fondo 'Amerikkkan' su obra protesta sobre Black Lives Matter. One of my fav (Una de mis favortitas)”, escribió junto a la instantánea en la que aparecen juntas.

Shakira asistió a la exposición de su sobrina Isabella en Miami.

La foto, que ya cuenta con miles de likes, ha recibido elogios de los cibernautas, quienes aplauden el talento femenino de la familia y el que la cantante esté tan activa en su nueva vida, donde también se le ha visto con el actor Tom Cruise y con el automovilista Lewis Hamilton.

El parecido entre Shakira y su sobrina

Para algunos cibernautas, Shakira y su sobrina Isabella son muy parecidas físicamente, pues los ojos, la nariz y los labios son parecidos, y ellas lo serían aún más si la cantante de "Monotonía" se dejara el color oscuro y natural de su cabellera.

"Se verían iguales si Shakira conservará su tono de cabello natural". "Quiero una tía como Shak que me ayude a subir los seguidores". "Lindos ojos de las dos, muy parecidos". "Nariz y boca iguales". "¡Parece su hija! muy, muy parecida a ella", opinaron algunos usuarios en la fotografía.

Shakira e Isabella, cuando ambas se pintaron el cabello de rojo. Foto: Instagram.

Isabella Merebak ya había sido mencionada antes por su tía Shakira, pues fue ella quien como ilustradora y diseñadora de moda creó la famosa sudadera que la cantante lanzó a propósito del éxito del tema con ZRP "Music Sessions #53", en el cual habla de la infidelidad de Piqué con una joven de 24 años llamada Clara Chía, con quien el exfutbolista ya subió una segunda foto en su cuenta de Instagram.