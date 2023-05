Piqué derrama miel en redes sociales con nueva fotografía junto a Clara Chía

A poco más de un mes de que Shakira y sus dos hijos dejaran Barcelona para establecerse en Miami, tanto la cantante como su expareja, Gerard Piqué, han continuado con sus vidas y mientras ella sigue facturando con sus canciones, el exfutbolista se encuentra disfrutando de su relación sentimental con Clara Chía.

En días recientes la pareja fue vista en las calles de Barcelona disfrutando de un romántico paseo, y es que ambos fueron captados por las cámaras del paparazzi Jordi Martín, tomados de la mano y ya sin esconder su amor.

Sin embargo, lo que ha causado un nuevo revuelo en las redes sociales, es que el ahora presidente de la Kings League ya ha perdido el miedo a las críticas y, por segunda ocasión, compartió una fotografía junto a la joven.





Clara Chía Martí y Gerard Piqué. Fuente: Instagram @clarachia_official_

Lee también Karla Esquivel y Brandon Peniche no ocultan “su amor”

En la postal aparece Clara muy cerquita del rostro de su novio, ella usando una playera negra y él sin camiseta, pero eso sí con una gran sonrisa en el rostro.





Como era de esperarse los comentarios por parte de los usuarios no tardaron en hacerse presentes y en su mayoría fueron críticas hacia la pareja: "Un Rolex por un casio", "No vale ni nunca valdrá la pena una mujer que destruye un hogar", "Clara piensa que no le van hacer lo mismo a ella", "Cada vez que le disgusta algo sube foto con la novia, ya se le hizo costumbre", "Claramente es igualita que tú", "Shakira es más bonita", "Ya quiero ver como le llega el karma".

Cabe destacar que esta fotografía apareció en la cuenta de piqué a tan solo unos días de que la colombiana lanzara a la luz pública el video de su canción "Acróstico", una tierna balada en la que participan Milan y Sasha, sus dos hijos, y por el que supuestamente podría ser demandada por Piqué.

Lee también ¿No pudiste adquirir boletos para el concierto de Alejandro Fernández? Aquí te decimos dónde y cuándo ver la transmisión EN VIVO