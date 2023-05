Yordi Rosado defiende a su amiga Martha Higareda de las críticas: "les juro que sí dice la verdad"

Martha Higareda y sus diversas declaraciones que para muchos son una exageración o una mentira, han dado mucho de qué hablar en las redes en las últimas semanas, las anécdotas de la actriz han generado memes y burlas, sin embargo, hay alguien que sí le cree: Yordi Rosado.

El conductor de 51 años, a quien Higareda le ha contado muchas de las historias que la gente pone en duda, trabajó con la protagonista de "Amarte Duele" en el programa "De Todo Un Mucho", y la defendió de los ataques y de las versiones que la señalan como una mitómana.

Higareda ha dicho, entre otras historias, que rechazó una oferta para participar en una película junto al protagonista de “Crepúsculo”, Robert Pattinson, debido a que ya estaba comprometida para grabar “No manches Frida” con Omar Chaparro, que Ryan Gosling la salvó de una caída, que empezó a hablar desde que tenía cuatro meses de edad, que el actor Jared Leto intentó ligarla y ella lo rechazó y que su abuelo vio un alien muerto.

Sus declaraciones la han mantenido en tendencia, y al parecer no le importa que muchos no le crean, así lo dijo como respuesta ante las críticas: "Yo tengo la libertad de contar mis anécdotas y compartirlas, como la gente tiene la libertad de creerlas o no. Creo que lo que mejor puede hacer uno es reírse de sí mismo", dijo.

Foto: Vía Twitter.

Yordi defiende a Higareda y explica la razón

En el programa "Miembros al aire", del que forma parte Yordi Rosado, se burlaron de Martha Higareda al cuestionar anécdotas que ha contado y por las que muchos la han tachado de "mentirosa", así que Yordi no se quedó callado y defendió a su amiga, explicó que no hay nada de raro si se toma en cuenta que lleva viviendo dos décadas en Hollywood, donde viven muchos de los famosos que menciona en sus historias.

“Lo de Martha Higareda les juro que sí dice la verdad, en serio, es que agarraron 20 años de anécdotas, muchísimas grabaciones, hicimos dos programas de cosas raras que nos han pasado con artistas. Ella vive en Hollywood desde hace 20 años; se han confirmado todas (las declaraciones de Higareda), fuera de las cosas sobrenaturales”, argumentó.

Rosado comentó que en Los Ángeles es común toparse con famosos en los antros o lugares de moda, además de que Higareda ha tenido varios romances con cineastas o gente del medio que es famosa e importante en Estados Unidos, por lo que sí son reales sus anécdotas, dijo el conductor ante los cuestionamientos de sus compañeros.

“Neta, neta, neta, la realidad es que sí la salvó Ryan Gosling, porque cuando vamos a Los Ángeles, vas a los antros, a los lugares de moda, ahí están todos esos cuates, salen igual a los antros, allá se respeta mucho más que aquí; sus últimas tres relaciones, incluído a su exesposo, han sido productores, directores súper importantes de Hollywood, es el medio donde se rifa”, reiteró.

Yordi agregó que sumado a lo anterior, la actriz asegura tener el don o la cualidad de ver cosas sobrenaturales: “Ella ve cosas paranormales junto a su hermana y gente de su casa; neta yo sí le creo a mi amiga todo”.