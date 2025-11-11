Más Información

fue coronada Miss Mundo Chile 2025 el pasado domingo. Ella es una modelo de 27 años, vocalista y fundadora de la banda chilena Decessus, cuya presentación en semifinales con guturales no solo la hizo viral, sino que la llevó directamente al primer lugar del concurso.

Prometo darlo todo, con pasión, trabajo y propósito. Gracias por el reconocimiento mundial de mi canto, una pequeña parte de mi alma”, escribió en sus redes sociales tras recibir la corona.

¿Quién es la Miss Mundo Chile 2025?

Nacida en Santiago de Chile, Ignacia ha desarrollado una carrera de más de una década como modelo y actualmente vive su faceta más inesperada: ser vocalista de una banda de death metal progresivo. Su grupo, Decessus, se formó en 2020 y ya se ha presentado en festivales de Alemania y Finlandia.

La música extrema, como ella la define, “es un refugio y una fuente de propósito”. Durante la semifinal, representando al distrito de Las Condes, decidió interpretar una pieza original de Decessus. Vestida de gala, con luces suaves y una presencia elegante, sorprendió a todos al romper el silencio con potentes voces guturales, una técnica poco común en concursos de belleza.

Según testigos, el silencio inicial del público se transformó rápidamente en una ovación de pie. Uno de los jueces afirmó que “jamás había visto algo así en un certamen de belleza”. Su interpretación se viralizó en redes sociales, alcanzando a artistas internacionales como Rosalía, Rita Ora, Norman Reedus, Amy Lee (Evanescence) y músicos de System of a Down, quienes aplaudieron su audacia y talento.

Ignacia confesó que sintió miedo antes de su presentación por cómo reaccionaría el público, pero la respuesta fue de apoyo dentro y fuera del país. Detrás de sus potentes growls (gruñidos característicos del metal extremo) hay una técnica profesional que ha perfeccionado durante dos años.

La artista trabaja de la mano con un otorrinolaringólogo y un logopeda, y antes de cada show dedica entre 15 y 30 minutos a ejercicios vocales cuidadosamente planeados para no poner en riesgo su salud.

Actualmente, Ignacia Fernández se prepara para representar a Chile en el certamen internacional de , combinando la elegancia del modelaje con la fuerza del metal.

