Ni las cámaras, ni los sensores, ni la vigilancia de uno de los puntos más seguros del planeta lograron evitar uno de los robos más grandes en la historia del crimen.

En febrero de 2003, un grupo de cinco hombres saqueó 100 de las 189 cajas de seguridad de la bóveda del Centro Mundial de Diamantes, en Amberes, Bélgica; llevándose a casa poco más de 100 millones de dólares.

Aun con la presencia permanente de patrullas, sistemas computarizados y alarmas de altísima tecnología, el grupo liderado por el joyero italiano Leonardo Notarbartolo logró ingresar sin activar un solo aviso.

La historia detrás de este atraco, es contada en el nuevo documental de Netflix: “Los diamantes de Amberes: el robo del siglo”. El filme muestra cómo, durante dos años, los ladrones planearon cada detalle del golpe perpetrado durante el fin de semana de San Valentín.

Cuatro de los cinco responsables fueron capturados, incluido Notarbartolo, pero las piezas nunca fueron recuperadas.

Según declaró el propio joyero, su participación comenzó cuando alguien se le acercó en un café con una pregunta directa: si podía averiguar la combinación de la bóveda.

Dónde ver: Netflix

