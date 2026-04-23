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María José Cano (Paulina Dávila) no encaja en la idea de “ejemplo de vida”. Tras un accidente que la deja en silla de ruedas, deja a su novio en el altar y rehace su camino lejos de cualquier expectativa que no sea la suya.

Pronto se convierte en “Santita”, una especie de médico, dispuesta a ayudar a quien lo necesita, pero también a una mujer que toma decisiones incómodas y vive sin pedir aprobación.

Así se presenta “Santita”, serie dirigida por Rodrigo García, que construye a su protagonista desde la contradicción, pues rompe con la idea de que la discapacidad viene acompañada de pureza o ejemplo moral.

El pasado, sin embargo, no se queda atrás. Veinte años después de haber dejado plantado a Alejandro (Gael García), él reaparece en su vida. Ese reencuentro es el punto donde la historia deja de ser solo un retrato de personaje y se convierte en un choque directo con las decisiones que Santita tomó.

Con siete episodios, la serie se mueve entre el drama y el humor negro para cuestionar no solo las relaciones personales, sino el prejuicio social que convierte a las personas con discapacidad en símbolos antes que en individuos.

Fue grabada en la Ciudad de México y Tijuana. El elenco está integrado por Paulina Dávila, Gael García Bernal, Ilse Salas y Erik Hayser.

Dónde ver: Netflix

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