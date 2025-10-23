Más Información

“Misógino del bienestar”: Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, es criticado en redes sociales

Fundidas o descompuestas en partes, posible futuro de las joyas robadas del Louvre, dicen expertos

Fallece el artista Gabriel Ramírez, a los 87 años, en su natal Yucatán

María Luisa Tamez dedica medalla a técnicos del INBAL

Científico y artista, José María Velasco en el Kaluz

“Un fantasma en la batalla” sigue la historia de Amaia (Susana Abaitua), una guardia civil que se infiltra en la organización terrorista ETA, en la España de finales de los 90.

Arriesgando su vida, Amaia participa en la planificación y ejecución de la Operación Santuario, que buscaba desarticular las estructuras de la organización y para ello debe actuar como agente encubierta.

Su trabajo la lleva a localizar los zulos, escondites en el sur de Francia donde la ETA resguardaba secuestrados y planificaba ataques, ayudando a poner fin a años de atentados que habían dejado cientos de víctimas.

La película combina el suspenso con el peso histórico de los hechos, mostrando cómo Amaia se movía entre la lealtad, la estrategia y el riesgo constante, durante casi una década de operaciones.

Dirigida por Agustín Díaz Yanes y producida por el equipo detrás de “La sociedad de la nieve”, la cinta pasó de manera casi instantánea de las salas de cine a plataformas de streaming, permitiendo a la audiencia revivir uno de los capítulos más complejos y peligrosos en la lucha contra el terrorismo en España.

Dónde ver: Nexflix

Guadalupe Pineda defiende a su sobrina Ángela Aguilar ante críticas en redes “Es una niña, acaba de cumplir 22 años”. Foto: BECK / AFP / Tomada de Instagram @guadalupepinedaa

Guadalupe Pineda defiende a su sobrina Ángela Aguilar ante críticas en redes: “Es una niña, acaba de cumplir 22 años”

Meghan Markle quiere asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce; estaría “furiosa” si es ignorada. Foto: AFP

Meghan Markle quiere asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce; estaría “furiosa” si es ignorada

Kim Kardashian sorprende con look de diosa griega y celebra su cumpleaños 45 en París. Foto: AFP

Kim Kardashian sorprende con look de diosa griega y celebra su cumpleaños 45 en París

Meghan Markle acusa a Kate Middleton y la culpa de su fracaso: “No soporta la idea de que prospere por mí misma”. Foto: EFE / AFP

Meghan Markle acusa a Kate Middleton y la culpa de su fracaso: “No soporta la idea de que prospere por mí misma”

Intagram

Anastasia Karanikolaou se olvida de la lencería para posar en sesión de Instagram

