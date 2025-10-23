“Un fantasma en la batalla” sigue la historia de Amaia (Susana Abaitua), una guardia civil que se infiltra en la organización terrorista ETA, en la España de finales de los 90.

Arriesgando su vida, Amaia participa en la planificación y ejecución de la Operación Santuario, que buscaba desarticular las estructuras de la organización y para ello debe actuar como agente encubierta.

Su trabajo la lleva a localizar los zulos, escondites en el sur de Francia donde la ETA resguardaba secuestrados y planificaba ataques, ayudando a poner fin a años de atentados que habían dejado cientos de víctimas.

La película combina el suspenso con el peso histórico de los hechos, mostrando cómo Amaia se movía entre la lealtad, la estrategia y el riesgo constante, durante casi una década de operaciones.

Dirigida por Agustín Díaz Yanes y producida por el equipo detrás de “La sociedad de la nieve”, la cinta pasó de manera casi instantánea de las salas de cine a plataformas de streaming, permitiendo a la audiencia revivir uno de los capítulos más complejos y peligrosos en la lucha contra el terrorismo en España.

Dónde ver: Nexflix