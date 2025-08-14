"El sinuoso camino del derecho" es la nueva propuesta de drama surcoreano de Netflix.

La serie lleva a los espectadores hasta el mundo de los abogados en Corea del Sur y arranca con el ingreso de la novata Kang Hyo-min a un reconocido bufet.

Min, una recién graduada, tendrá que probar, en cada caso, que sus convicciones son firmes y que sus conocimientos son su mejor herramienta. Pero no estará sola, el reconocido abogado Yoon Seok-hoon, la acompañará como su mentor y como algo más.

Y es que, con el tiempo y los desafíos laborales, ambos se conocerán más allá del plano laboral, aunque no todo saldrá bien, pues mientras Kang es una mujer introvertida, Yoon es un hombre experimentado y exigente.

Los personajes principales son interpretados por Jung Chae-yeon, actriz y cantante que fue parte del grupo DIA. A Lee Jin-wook (quien da vida a Yoon Seok-hoon) es muy probable que los seguidores de las series coreanas lo identifiquen, pues interpretó al jugador 246 en "El juego del calamar".

Dónde ver: Netflix