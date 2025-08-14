Más Información

Anuncian apertura de Cineteca Chapultepec con programación especial

Anuncian apertura de Cineteca Chapultepec con programación especial

Abre en Oaxaca Casa Villa de Antequera, nuevo recinto de Fomento Cultural Banamex

Abre en Oaxaca Casa Villa de Antequera, nuevo recinto de Fomento Cultural Banamex

Era un árbol y se convirtió en un bosque: El Chopo cumple 50 años

Era un árbol y se convirtió en un bosque: El Chopo cumple 50 años

FBI recupera una segunda carta de Hernán Cortés; el documento fue robado del AGN

FBI recupera una segunda carta de Hernán Cortés; el documento fue robado del AGN

Con concierto y conferencia, El Colegio Nacional celebra a Julián Carrillo

Con concierto y conferencia, El Colegio Nacional celebra a Julián Carrillo

FOTOS: Proyecciones de lo que podría ser el Parque del Muralismo Mexicano en el antiguo Centro SCOP

FOTOS: Proyecciones de lo que podría ser el Parque del Muralismo Mexicano en el antiguo Centro SCOP

"El sinuoso camino del derecho" es la nueva propuesta de drama surcoreano de Netflix.

La serie lleva a los espectadores hasta el mundo de los abogados en Corea del Sur y arranca con el ingreso de la novata Kang Hyo-min a un reconocido bufet.

Min, una recién graduada, tendrá que probar, en cada caso, que sus convicciones son firmes y que sus conocimientos son su mejor herramienta. Pero no estará sola, el reconocido abogado Yoon Seok-hoon, la acompañará como su mentor y como algo más.

Y es que, con el tiempo y los desafíos laborales, ambos se conocerán más allá del plano laboral, aunque no todo saldrá bien, pues mientras Kang es una mujer introvertida, Yoon es un hombre experimentado y exigente.

Los personajes principales son interpretados por Jung Chae-yeon, actriz y cantante que fue parte del grupo DIA. A Lee Jin-wook (quien da vida a Yoon Seok-hoon) es muy probable que los seguidores de las series coreanas lo identifiquen, pues interpretó al jugador 246 en "El juego del calamar".

Dónde ver: Netflix

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Preocupación por Jennifer Lopez: temen que caiga en depresión tras el fracaso de su gira. Foto: The Grosby Group

Preocupación por Jennifer Lopez: temen que caiga en depresión tras el fracaso de su gira

Christian Nodal …¿engañó a Belinda con Ángela Aguilar? Esto insinuó en entrevista. Foto: AFP

Christian Nodal… ¿engañó a Belinda con Ángela Aguilar? Esto insinuó en entrevista

Kenia Os se luce en bikini en la piscina y vacaciona con Peso Pluma en Napa. Foto Instagram

Kenia Os se luce en bikini en la piscina y vacaciona con Peso Pluma en Napa

Nodal pide perdón a Cazzu: "No sabía que me iba a enamorar el mismo mes que me separé". Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/Instagram

Nodal pide perdón a Cazzu: "No sabía que me iba a enamorar el mismo mes que me separé"

Ana de Armas dice estar lista para tener un bebé, pero Tom Cruise no la reconoce como novia. Foto: Photo by VALERIE MACON / AFP / Photo by Jordan Strauss/Invision/AP.

Ana de Armas dice estar lista para tener un bebé, pero Tom Cruise no la reconoce como novia