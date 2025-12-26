Más Información

Filarmónica de las Artes revive éxitos de los años 70

Filarmónica de las Artes revive éxitos de los años 70

Una Navidad con humor negro llega al teatro La Capilla

Una Navidad con humor negro llega al teatro La Capilla

I.M Pei, el arquitecto que siempre se salía con la suya

I.M Pei, el arquitecto que siempre se salía con la suya

Biblioteca Vargas Llosa muestra cómo el Nobel calificaba y "descuartizaba" sus libros

Biblioteca Vargas Llosa muestra cómo el Nobel calificaba y "descuartizaba" sus libros

Maria Marshall crea un espacio de meditación y tensión en el ExTeresa

Maria Marshall crea un espacio de meditación y tensión en el ExTeresa

Ellos son los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura

Ellos son los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura

Los planes de un hombre de quedarse encerrado en un cuarto de hotel en la noche de Año Nuevo cambian de rumbo cuando se encuentra con una exalumna en Tijuana.

Este tipo, maestro de profesión, mexicano, que se ha dedicado a la docencia en Los Ángeles, atraviesa por un momento complicado en su vida, de esos que llaman de quiebre, no tiene pareja, no tiene los hijos que pensó tendría a su edad, y además laboralmente tampoco la está pasando bien.

Con este cuadro y luego de haber perdido su vuelo rumbo a Guanajuato lo que menos necesita en esas horas es bullicio, sin embargo esa invitación en plena Noche Vieja conduce a una noche emocionante y turbulenta para un hombre que se encuentra en una encrucijada en su vida.

Pronto, el entorno de Luis cambia, el festejo crece y la noche se vuelve divertida, colorida, estridente. “Feliz año Tijuana” es el proyecto personal del mexicano Luis Deveze, actor guanajuatense que en busca de mejores oportunidades laborales se afincó en Los Ángeles desde inicios de los dos miles.

La cinta es interesante por varios aspectos, se filmó en seis días, no tiene un guion específico, ni diálogos estructurados, pero representa parte de las vivencias propias de Deveze, algunos pasajes de miedos, otros de frustraciones, y otros más de solamente dejarse llevar.

Otro aspecto que despierta interés en esta producción independiente es que está rodada al estilo documental, o como ha mencionado su realizador, al estilo “guerrilla style”, es decir, grabando escenas y personas reales, sin gestionar permisos de locaciones, con la mínima cantidad de personal técnico y contando con la gente que se encontraba al interior de cada lugar, al momento de rodar.

Actúan en “Feliz año Tijuana” que se filmó en vísperas de la llegada del año 2016, además de Luis Deveze, Veta Adrion, Alejandro Edda, Anneris Mercedes, Claudia Algara y Finn Arce, entre otros.

Dónde ver: Apple TV

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Gobernadora de Puerto Rico destapa dudas sobre si realizará Miss Universe 2026 tras escándalo de Fátima Bosch y Raúl Rocha: “Queremos saber quien va a recibir el dinero”. Foto: EFE / Jenniffer González FB

Gobernadora de Puerto Rico destapa dudas sobre si realizará Miss Universe 2026 tras escándalo de Fátima Bosch y Raúl Rocha: “Queremos saber quién va a recibir el dinero”

Príncipe Harry estaría provocando a Trump para ser deportado, regresar a Reino Unido y alejarse de su esposa, informan. Foto: AFP / (Photo by TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / AP

Príncipe Harry estaría provocando a Trump para ser deportado, regresar a Reino Unido y alejarse de su esposa, informan

Yolanda Andrade dice toda la verdad sobre su estado de salud y lanza fuerte mensaje que alarma a sus amigos: "Esta podría ser mi última Navidad" Foto: Yolanda Andrade / IG

Yolanda Andrade se 'despide' de su público y revela la verdad sobre su estado de salud: "Esta podría ser mi última Navidad"

Foto: Daniel Curtis / IG / Captura de pantalla

Daniel Curtis Lee, actor del 'Manual de Ned', reveló que Tylor Chase fue internado: "Tienes que ponerte a salvo"

Antonella Roccuzzo. Foto: AFP

Antonela Roccuzzo irradia belleza con vestido amarillo traslúcido y posa junto a Messi

[Publicidad]