Los planes de un hombre de quedarse encerrado en un cuarto de hotel en la noche de Año Nuevo cambian de rumbo cuando se encuentra con una exalumna en Tijuana.

Este tipo, maestro de profesión, mexicano, que se ha dedicado a la docencia en Los Ángeles, atraviesa por un momento complicado en su vida, de esos que llaman de quiebre, no tiene pareja, no tiene los hijos que pensó tendría a su edad, y además laboralmente tampoco la está pasando bien.

Con este cuadro y luego de haber perdido su vuelo rumbo a Guanajuato lo que menos necesita en esas horas es bullicio, sin embargo esa invitación en plena Noche Vieja conduce a una noche emocionante y turbulenta para un hombre que se encuentra en una encrucijada en su vida.

Pronto, el entorno de Luis cambia, el festejo crece y la noche se vuelve divertida, colorida, estridente. “Feliz año Tijuana” es el proyecto personal del mexicano Luis Deveze, actor guanajuatense que en busca de mejores oportunidades laborales se afincó en Los Ángeles desde inicios de los dos miles.

La cinta es interesante por varios aspectos, se filmó en seis días, no tiene un guion específico, ni diálogos estructurados, pero representa parte de las vivencias propias de Deveze, algunos pasajes de miedos, otros de frustraciones, y otros más de solamente dejarse llevar.

Otro aspecto que despierta interés en esta producción independiente es que está rodada al estilo documental, o como ha mencionado su realizador, al estilo “guerrilla style”, es decir, grabando escenas y personas reales, sin gestionar permisos de locaciones, con la mínima cantidad de personal técnico y contando con la gente que se encontraba al interior de cada lugar, al momento de rodar.

Actúan en “Feliz año Tijuana” que se filmó en vísperas de la llegada del año 2016, además de Luis Deveze, Veta Adrion, Alejandro Edda, Anneris Mercedes, Claudia Algara y Finn Arce, entre otros.

Dónde ver: Apple TV