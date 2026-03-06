Una historia de amor inconclusa, más la participación de grandes estrellas del K-pop, ahora en su faceta como actores, es la combinación que ofrece "La luz que aún nos guía", el nuevo K-drama de Netflix.

La serie sigue a Yeon Tae-seo y Mo Eun-ah, quienes se conocieron antes de cumplir los 20 años y vivieron un romance que terminó abruptamente, separándolos durante una década. El destino, sin embargo, los vuelve a cruzar, y la conexión que compartieron permanece intacta a pesar del tiempo y la distancia.

Kim Min-ju, exintegrante de la banda IZ*ONE, y Park Jin-young, miembro del grupo dan vida a estos personajes. Ambos cuentan con millones de seguidores a nivel mundial gracias a su carrera en la música, y su paso a la actuación aporta un atractivo extra.

Ella dejó atrás su trabajo en un gran hotel y ahora administra una casa de huéspedes tradicional en Corea, decidida a labrar su propio camino. Él, en cambio, trabaja como conductor del metro, enfrentando día a día los desafíos de la vida urbana y la independencia económica. Este contraste marca la evolución de sus personajes y las dificultades que cada uno ha enfrentado durante los años separados.

A lo largo de 10 episodios, "La luz que aún nos guía" explora cómo el paso del tiempo transforma las vidas, pero no borra los vínculos profundos. La serie combina romance, nostalgia y la posibilidad de segundas oportunidades, elementos que la hacen atractiva tanto para el público joven como para quienes disfrutan de los dramas coreanos más emotivos.

La producción está dirigida por Kim Yoon-jin, también responsable del exitoso drama romántico "Aquel año nuestro".