Usando el traje de Thor, Chris Hemsworth fue capaz de pelear con alienígenas y cruzar el multiverso entero para salvar a la tierra de un inminente final. Ahora, sin su personaje, también tendrá que demostrar de qué está hecho.

Esta es la trama de “Sin límites con Chris Hemsworth: una vida mejor”, una serie de tres entregas en las que el australiano deberá realizar distintos retos, con el único objetivo de poner a prueba su aguante, su capacidad cognitiva y su resistencia ante el miedo o el dolor.

Sus apoyos ya no serán los Avengers, sino la tecnología y los conceptos de fortaleza de espíritu con los que creció.

Entre los retos que deberá superar están: aprender a tocar la batería y demostrarlo, ante unas 70 mil personas, en una presentación de Ed Sheeran.

La siguiente prueba consiste en una escalada de 180 metros en medio de los Alpes suizos y por último, medir su fuerza y resistencia como un miembro más de las Fuerzas Especiales de Corea del Sur.

¿Logrará el actor controlar sus miedos para superarlas? ¿De qué manera hará frente a una nueva crisis después de someterse a dichas pruebas?

La serie fue filmada en seis países diferentes a lo largo de dos años y ofrece diversas voces de atletas calificados, militares en activo y profesionales en medicina, que junto a la del doctor BJ Miller, hablan de los esfuerzos de Hemsworth y las diferentes alternativas para mejorar y potenciar el funcionamiento de la mente y el cuerpo.

Dónde ver: Disney+