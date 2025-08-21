Más Información

Con piano y orquesta, llega la música de Studio Ghibli al Centro Cultural Ollin Yoliztli

Con piano y orquesta, llega la música de Studio Ghibli al Centro Cultural Ollin Yoliztli

Muere el periodista cultural y documentalista Huemanzin Rodríguez

Muere el periodista cultural y documentalista Huemanzin Rodríguez

Bellas Artes da medalla y retrospectiva a Kiyoto Ota

Bellas Artes da medalla y retrospectiva a Kiyoto Ota

Homenaje a Margit Frenk por sus 100 años

Homenaje a Margit Frenk por sus 100 años

Celebran con muestra, 50 años del programa Pago en Especie

Celebran con muestra, 50 años del programa Pago en Especie

“Estamos en un mundo multidimensional en el que se  acepta todo”: Marta Minujín

“Estamos en un mundo multidimensional en el que se  acepta todo”: Marta Minujín

Usando el traje de Thor, Chris Hemsworth fue capaz de pelear con alienígenas y cruzar el multiverso entero para salvar a la tierra de un inminente final. Ahora, sin su personaje, también tendrá que demostrar de qué está hecho.

Esta es la trama de “Sin límites con Chris Hemsworth: una vida mejor”, una serie de tres entregas en las que el australiano deberá realizar distintos retos, con el único objetivo de poner a prueba su aguante, su capacidad cognitiva y su resistencia ante el miedo o el dolor.

Sus apoyos ya no serán los Avengers, sino la tecnología y los conceptos de fortaleza de espíritu con los que creció.

Entre los retos que deberá superar están: aprender a tocar la batería y demostrarlo, ante unas 70 mil personas, en una presentación de Ed Sheeran.

La siguiente prueba consiste en una escalada de 180 metros en medio de los Alpes suizos y por último, medir su fuerza y resistencia como un miembro más de las Fuerzas Especiales de Corea del Sur.

¿Logrará el actor controlar sus miedos para superarlas? ¿De qué manera hará frente a una nueva crisis después de someterse a dichas pruebas?

La serie fue filmada en seis países diferentes a lo largo de dos años y ofrece diversas voces de atletas calificados, militares en activo y profesionales en medicina, que junto a la del doctor BJ Miller, hablan de los esfuerzos de Hemsworth y las diferentes alternativas para mejorar y potenciar el funcionamiento de la mente y el cuerpo.

Dónde ver: Disney+

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué? Foto: (AP Photo/Martin Meissner, File)

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué?

“No le tiene miedo a Pepe Aguilar”: Emiliano critica a Ángela y Nodal y se burla de su infidelidad en Roma. Foto: Tomada de Instagram / AP

“No le tiene miedo a Pepe Aguilar”: Emiliano critica a Ángela y Nodal y se burla de su infidelidad en Roma

¡Impactante! Katy Perry se electrocuta en el escenario durante concierto. VIDEO. Foto: (Photo by Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / Tomada de X @BuzzingPop

¡Impactante! Katy Perry se electrocuta en el escenario durante concierto. VIDEO

¿Catherine Zeta-Jones (55) y Michael Douglas (80) se divorcian? Ella quiere retomar su carrera y él ‘no la deja’. Foto: (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) / EFE

¿Catherine Zeta-Jones (55) y Michael Douglas (80) se divorcian? Ella quiere retomar su carrera y él ‘no la deja’

Heidi Klum deslumbra en portada con atrevida sesión en el Caribe a sus 52 años. Foto: AFP

Heidi Klum deslumbra en portada con atrevida sesión en el Caribe a sus 52 años