¿Qué ver?: “Mr. & Mrs. Smith” y otros títulos que llegan en febrero a Prime Video

En 2005, Brad Pitt y Angelina Jolie protagonizaron la cinta “Mr. & Mrs. Smith” (“Sr. y Sra. Smith”), en la que interpretaron a una pareja que, en medio de una crisis matrimonial, descubre lo impensable: ambos son asesinos a sueldo y le han mantenido la identidad oculta al otro durante años.

La película fue un éxito de taquilla, recaudando cuatro veces lo que costó y, aunque las cosas no terminaron tan bien para los actores (tras el filme comenzaron una relación que en 2016 derivó en un divorcio muy mediático), la cinta ya es clásica de su filmografía.

Ahora, este 2024 llega una nueva versión de la historia, esta vez contada en formato de serie y que podrá verse a partir de este viernes 2 de febrero por la plataforma Prime Video.

En la serie, protagonizada por Donal Glover y Maya Erskine, seguimos de nueva cuenta a John y Jane Smith, quienes en esta ocasión son dos espías que no se conocen, pero que tendrán que aparentar ser un matrimonio para una misión de alto riesgo.

El elenco también incluye a actores aclamados como Paul Dano, Alexander Skarsgård y Michaela Coel, entre otros.

Sumado a este título, y aprovechando que ya estamos en la plataforma Prime Video, este 9 de febrero llega la comedia romántica “Ascenso” (“Upgraded”), sobre una pasante que quiere triunfar en el arte.

Para continuar con el ambiente de San Valentín, el 14 se estrena la tercera temporada de la serie “El juego de las llaves”, que explora en las parejas que practican el swinger; mientras que el 16 se estrena la película “This is me… now: a love story” que enmarca el estreno del nuevo álbum de Jennifer Lopez tras una década de no lanzar música.

Ya para el 21 de febrero llegarán dos películas muy distintas: por un lado, la mexicana “Señora influencer”, protagonizada por Mónica Huarte como Fátima, una de las influencers más destacadas del momento; y por el otro, “Blackberry: el inicio de la historia”, sobre el ascenso y caída del famoso teléfono.

Para los que son seguidores de la temporada de premios, en los últimos días del mes llega “American fiction”, cinta que está nominada como Mejor película en el Oscar y que trata sobre un novelista frustrado.