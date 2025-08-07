Más Información

Ana García Bergua gana el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2025

De la Gran Ola de Hokusai hasta los ternurines: Japón llega al Franz Mayer

Secretaría de Cultura reprueba apropiación cultural de huaraches oaxaqueños por Adidas; afecta derechos de las comunidades originarias, dice

Denuncian irregularidades en declaratoria de Huapalcalco

Donan arte de Felguérez al Museo de la Estampa

Ediciones Era: independiente, viva y vigente a sus 65 años

Una serie de asesinatos inquietantes convierten a la pequeña localidad de Charandaspur (un pueblo ficticio) en el centro de un misterio.

Cada crimen está ejecutado con precisión milimétrica y una carga simbólica tan fuerte que no tarda en llamar la atención de las autoridades.

Así comienza “Los crímenes de Mandala”, serie india que mezcla la persecución policial con el mundo espiritual, y en la que los mandalas serán piezas clave en el desarrollo de la investigación.

La protagonista es Rea Thomas (Vaani Kapoor), una investigadora que llega al pueblo con la misión de encontrar al responsable de tan atroces crímenes. Pronto descubre que no se enfrenta a un caso convencional, y es que detrás de la ola de homicidios se encuentra una peligrosa sociedad secreta.

Lo más inquietante es que dicha organización parece estar motivada por una antigua profecía que alguien ha decidido cumplir a toda costa, incluso si para ello debe cruzar la línea entre la fe y el fanatismo.

Con una estética cuidada, actuaciones sobrias y una tensión que va en aumento, la producción logra crear un relato que poen a reflexionar a sus espectadores sobre cómo el símbolo más puro puede ser usado para justificar el horror.

Dónde ver: Netflix

