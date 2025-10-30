Más Información

Las sospechas de Joel Lazarus en torno a la muerte de su padre son correctas: el psiquiatra forense supo, desde el primer momento, que su padre no se había suicidado como se dijo.

La estancia en la ciudad londinense en la que nació y creció lo obligan a enfrentar pasajes que creía olvidados y otros que preferiría no tener presentes.

Pronto, Laz se ve envuelto en una conspiración homicida, al mismo tiempo que eso que no sabía explicar, pero que sabe que son visiones, le ayudan a adentrarse en la investigación en torno a la muerte de su padre, pero también en la de su hermana, ocurrida 25 años atrás.

No sólo la muerte de su padre y hermana se vuelven su objetivo, a través de sus visiones se entera de que hay otras víctimas y un único sospechoso.

Harlan Coben es el escritor y productor de este serial de seis entregas en las que, como ya lo ha demostrado en otros trabajos como “El inocente”, o “Engaños”, que primero fueron novelas y luego series, el misterio y el suspenso son lo suyo.

En “Lazarus”, hace una mezcla de eventos paranormales con secretos familiares, ausencias, muerte de seres queridos e investigación que se convierte en intriga.

Dónde ver: Prime Video

