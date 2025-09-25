Más Información

¿Qué ocurre cuando el trabajo diario se mezcla con el miedo a perderlo todo? "La cocina" muestra la vida de un grupo de migrantes en Nueva York que lucha por sobrevivir entre platos, pedidos y secretos, mientras enfrentan la amenaza de perder la oportunidad de regularizar su estancia en el país.

El protagonista es Pedro, un cocinero mexicano, y a quien la vida le cambia cuando es acusado injustamente de robar dinero de la caja.

Así, lo que parecía un día normal, se convierte en un caos que pondrá a prueba la lealtad y la paciencia de todos los empleados.

Dirigida por Alonso Ruizpalacios, la película combina drama y suspenso psicológico, mientras retrata la vulnerabilidad de quienes viven al margen de la ley y la presión constante de la rutina laboral.

Además, fue una de las grandes ganadoras en la última entrega de los premios Ariel, lográndose llevar a casa cinco estatuillas, entre las que destacaron Mejor edición y Mejor actor.

El reparto incluye a Rooney Mara, Raúl Briones, Anna Díaz, Oded Fehr, Laura Gómez y James Waterston.

Dónde ver: Claro Video /HBO Max / Prime Video

