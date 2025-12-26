Más Información

Un grupo de estudiantes de medicina tenían como propósito reunirse para celebrar la llegada del Año Nuevo, el reencuentro es temático, así es que los chicos deben asistir disfrazados, pues la fiesta es con ambiente de Halloween.

Para quienes gustan de romper con la tradición de ver cintas rosas o con temática romántica en los últimos días del año “El tren del terror” es la opción.

Y es que todos están dispuestos a pasársela bien y nada puede fallar, la fiesta además se lleva a cabo a bordo de un tren, pero durante el recorrido ciertos estudiantes son asesinados uno a uno, el asesino cambia de disfraz continuamente, portando la máscara y el traje de cada nueva víctima.

Los pasajeros luchan por sobrevivir, pero hay una venganza pendiente y el victimario está dispuesto a cobrar la deuda que tres años antes algunos de ellos dejaron pendiente cuando, por llevar a cabo una broma pesada, uno de los chicos de la cofradía terminó en recluido en un hospital psiquiátrico, así que ese viaje divertido que sería el último como estudiantes antes de su graduación se vuelve un infierno.

“El tren del terror”, estrenada en 2022 es un remake moderno de la cinta canadiense del mismo nombre que se estrenó en 1980. Actúan Robyn Alomar, Matias Garrido, Tim Rozon, Nadine Bhabha y Emma Elle Peterson

Dónde ver: Tubi

