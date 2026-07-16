Una buena forma de recordar a Sam Neill, quien falleció este lunes a los 78 años, es volver a "La caza del Octubre Rojo", el thriller que lo puso frente a frente con Sean Connery en una de las películas de espionaje más recordadas de los años 90.

Basada en la novela de Tom Clancy, la película arranca cuando el capitán Marko Ramius (Connery), comandante del submarino nuclear más avanzado de la Unión Soviética, cambia inesperadamente el rumbo de su misión. La decisión desata una carrera contrarreloj entre las dos superpotencias, que intentan averiguar si se trata del inicio de un ataque o de un intento de deserción.

Aunque la historia gira alrededor del personaje de Connery, Sam Neill consigue hacerse notar como Vasily Borodin, el segundo al mando del Octubre Rojo y uno de los pocos hombres que conoce las verdaderas intenciones de Ramius.

La química de los actores frente a la cámara no fue casualidad. En distintas entrevistas, Neill recordó que trabajar con Connery fue una de las experiencias más enriquecedoras de su carrera y llegó a describir cada día de rodaje como "una lección de cómo actuar en el cine".

El actor neozelandés también habló del magnetismo que proyectaba Connery durante las filmaciones:

"Tenía una gran energía y un poder ante la cámara que era absolutamente único".

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Dirigida por John McTiernan, "La caza del Octubre Rojo" se convirtió en un referente del cine de espionaje de los años 90. Ganadora del Oscar a Mejor Edición de Sonido, la cinta sigue siendo una de las adaptaciones más exitosas de una novela de Tom Clancy.

Dónde ver: Netflix / Claro Video.