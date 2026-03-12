“Ingrid cambia de rumbo” (“Ingrid goes west”) es una comedia ácida que muestra por qué las redes sociales deben mantenerse como una mera herramienta y no como un sostén de la autoestima.

Ingrid Thorburn es una chica insegura que basa su tranquilidad, ánimo y hasta el valor de sus relaciones en los "likes" de sus seguidores. Pronto, Ingrid pone su atención en Taylor Sloane, una conocida influencer y el “ejemplo” de cómo lograr una vida perfecta.

Todo se convierte en una obsesión que paulatinamente se va volviendo más oscura, como una analogía de la relación que muchos establecen actualmente con las redes sociales.

La fijación que Ingrid tiene hacia Taylor es tal que la lleva a mudarse cerca de ella. Sin embargo, la “perfección” de ambas se difumina, dejando expuesta, de manera descarada, temas como la soledad, la salud mental y la búsqueda de validación.

En “Ingrid cambia de rumbo” actúan Aubrey Plaza como Ingrid y Elizabeth Olsen como Taylor; dirige Matt Spicer.

Dónde ver: Mubi