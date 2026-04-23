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“Es lo mejor y lo peor que me ha pasado”. Así define Niall a Ruben, el amigo con el que creció y con quien construyó una relación marcada por la hermandad… y la dependencia.
Ese es el punto de partida de “Hombre a medias”, serie protagonizada por Jamie Bell ("Billy Elliot") y Richard Gadd ("Bebé Reno").
Niall (Bell) es un personaje contenido, marcado por lo que calla; mientras que Ruben (Gadd) es impulsivo, violento, dominante y muy difícil de descifrar.
La historia sigue a estos amigos durante más de tres décadas, desde su adolescencia en la Escocia de los 80 hasta la adultez. A lo largo del tiempo sus vidas se cruzan, se distancian y quedan marcadas por las experiencias compartidas y la violencia.
Durante seis capítulos, esta miniserie reflexiona sobre la masculinidad tóxica y las tensiones que implica definir qué significa ser hombre.
“Hombre a medias” no es para todos... busca incomodar, mostrar una relación que no encaja en una etiqueta clara y que, justo por eso, resulta más cercana de lo que parece.
Escrita, producida y protagonizada por Richard Gadd es uno de los estrenos más esperados tras el éxito de su antecesora, "Bebé Reno".
Dónde ver: HBO Max
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