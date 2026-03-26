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Alakh Pandey es un profesor de física de la India que, desde su adolescencia, incursionó en la docencia no por vocación, sino como una alternativa para ayudar a familia.

Pronto, concluye que la educación es un derecho de nacimiento y que el acceso a esta no debe depender de la condición económica de cada alumno. Idea que se vuelve una consigna que lo acompaña a lo largo de su carrera, pues ha visto de cerca cómo alumnos brillantes se han quedado sin oportunidad de estudiar por falta de recursos económicos.

"Hola, clase" es una miniserie basada en una historia real que sigue, además de a Pandey, a un joven que se esfuerza por estudiar al mismo tiempo que soporta la presión financiera de su familia; a otra chica que lucha contra las expectativas sociales que pretenden interrumpir en su educación y a un chico más que es campeón deportivo y que debe abandonar su pasión por ayudar a su familia.

Pandey resulta un comprometido de la docencia y, cansado de ver que la educación es sólo para quien puede pagarla, idea una manera de hacer alcanzable el conocimiento: subir sus clases a internet para que todo el mundo pueda tener acceso a ellas.

Es el actor Vineet Kumar Singh, una celebridad de Bollywood que se ha ganado el respeto del público por su estilo de actuación naturalista, quien interpreta a este profesor que se propuso democratizar el conocimiento.

A través de cinco episodios se cuenta esta historia inspiradora, que muestra cómo es posible quitarle altura a las barreras socioeconómicas del sistema educativo de su país

Dónde ver: Netflix.

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