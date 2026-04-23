"MICHAEL"

La biopic de Michael Jackson, “El Rey del Pop”, es la primera cinta imprescindible del año. Y lo más seguro es que pueda repetirse el fenómeno de “Rapsodia bohemia” de Queen, en donde los números de taquilla fueron incrementándose conforme pasaban los días en cines.

Al igual que aquella, la nueva película ha sido odiada por la llamada crítica especializada, pero que en su mayoría ha estado conforme con la actuación de Jaafar Jackson, sobrino de Michael, como en su momento lo dijeron de Rami Malek, quien se puso en la piel de “Freddy Mercury”.

Y cada que la crítica reprueba una película, el fenómeno se invierte en el público.Difícilmente han coincidido a lo largo de la historia.

“Si bien las interpretaciones musicales de la película resultan impactantes, el director Antoine Fuqua reduce al Rey del Pop a una figura inspiradora sin mayor trascendencia. Jaafar logra captar con credibilidad la voz aguda y el carácter alegre de Michael”, sentencia Screen Daily.

“No es que ninguna de estas viñetas sea inexacta. Es solo que se quedan tan cortas para abarcar la imagen completa que apenas capturan la esencia de Michael Jackson”, apunta porsu parte TIME.

Y “The Telegraph” va más allá, recordando que es una historia poco creíble porque no se muestra el lado oscuro del intérprete de “Thriller”.

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“Ni siquiera indirectamente, las acusaciones, controversias y tristezas que marcaron su vida posterior. No hace falta dramatizar estas cosas; al menos se deberían reconocer o insinuar”, considera.

¿Qué ha dicho la familia? Jackie, hermana de Michael, rompió en llanto cuando vio el filme que estrena este jueves en salas.

“No me lo podía creer, pensaba que estaba viendo a mi hermano, pero era Jaafar””, contó.

Y Prince, hijo del cantante, también reaccionó positivamente: “Estoy emocionado de que el mundo vea esto. Estoy muy orgulloso de todos los involucrados, pero de nadie como Jaafar Jackson”.

Pero Paris, hija menor de Michael, no está contenta por lo que llamó endulzamiento de la historia de su padre.

“Hay muchas inexactitud y mentiras descaradas. Al final eso no me convence, no me gusta la deshonestidad, hablé y no me escucharon”, expresó.

La parte musical es de la más esperadas y tienen razón, porque se oirán y verán interpretaciones de clásicos como “I’ll be there”, “Don’t stop ‘til you get enough”, “Thriller”, “Billie Jean” y “Bad”.

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"LA FAMILIA DEL BARRIO: LA MALDICIÓN DEL QUINTO PARTIDO"

Película animada que retoma a los personajes creados hace 22 años, pero ahora en contexto futbolero.

Película animada que retoma a los personajes creados hace 22 años, pero ahora en contexto futbolero.

Gaspar, El Abuelo y El Noruego han decidido hacer que la Selección de México avance al quinto partido a toda costa, incluso secuestrando a un árbitro.

Al igual que la serie original no faltan las malas palabras, pero eso sí, en menor escala que la serie justo para hacerla lo más “familia” posible.

“La historia comienza con el Abuelo en 1994, donde enoja, patalea y dice cosas que todos pensamos. Gaspar está chiquito aún, pero conforme pasan los años va ocurriendo que México no pasa más allá de lo de siempre, ya duele y entonces ahora harán lo que sea para que por fin lo haga”, cuenta Sergio “Teco” Lebrija, director del largometraje.

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Es la segunda película de "La familia del barrio", pues ya existe una disponible en ViX en la que los personajes viajan a 1810 y conocen a los históricos Miguel Hidalgo y José María Morelos.

En esta aparecen como sorpresa algunos futbolistas parecidos a jugadores reales, así como alguna mascota de un mundial que muchos reconocerán.

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