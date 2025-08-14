Más Información

Anuncian apertura de Cineteca Chapultepec con programación especial

Anuncian apertura de Cineteca Chapultepec con programación especial

Abre en Oaxaca Casa Villa de Antequera, nuevo recinto de Fomento Cultural Banamex

Abre en Oaxaca Casa Villa de Antequera, nuevo recinto de Fomento Cultural Banamex

Era un árbol y se convirtió en un bosque: El Chopo cumple 50 años

Era un árbol y se convirtió en un bosque: El Chopo cumple 50 años

FBI recupera una segunda carta de Hernán Cortés; el documento fue robado del AGN

FBI recupera una segunda carta de Hernán Cortés; el documento fue robado del AGN

Con concierto y conferencia, El Colegio Nacional celebra a Julián Carrillo

Con concierto y conferencia, El Colegio Nacional celebra a Julián Carrillo

FOTOS: Proyecciones de lo que podría ser el Parque del Muralismo Mexicano en el antiguo Centro SCOP

FOTOS: Proyecciones de lo que podría ser el Parque del Muralismo Mexicano en el antiguo Centro SCOP

Eddie Murphy es un referente en el cine de comedia de las últimas décadas y con su actuación en la película “El último encargo” reafirma ese lugar.

Esta vez el actor interpreta a Russell, el chofer de un camión de valores que, nada más empezar su jornada, ya espera el momento de llegar a casa.

Russell y su compañero Travis (Pete Davidson) tiene roses muy marcados, y es que, la rutina de uno y la inexperiencia del otro los hacen incompatibles. Sin embargo, todo da un giro inesperado cuando son víctimas de un asalto.

Todo ocurre durante el aniversario de bodas de Russell, ese día se topan la banda comandada por Zoe (Keke Palmer), quienes montaron un operativo para robarlos.

“El último encargo” recuerda aquellas producciones de gran presupuesto que mezclaban comedia y acción, como muchas que el propio Murphy protagonizó en la década de los 80.

Persecuciones, balas, choques, acción y muchas risas hacen que esta producción ofrezca una hora y 36 minutos de diversión.

El elenco que acompaña a Eddie Murphy es Pete Davidson en el personaje de Travis Stolly, Eva Longoria en el papel de Natalie, esposa de Russell, Jack Kesy como Baner y Miguel Cruz como Miguel.

Dónde ver: Prime Video

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Preocupación por Jennifer Lopez: temen que caiga en depresión tras el fracaso de su gira. Foto: The Grosby Group

Preocupación por Jennifer Lopez: temen que caiga en depresión tras el fracaso de su gira

Christian Nodal …¿engañó a Belinda con Ángela Aguilar? Esto insinuó en entrevista. Foto: AFP

Christian Nodal… ¿engañó a Belinda con Ángela Aguilar? Esto insinuó en entrevista

Kenia Os se luce en bikini en la piscina y vacaciona con Peso Pluma en Napa. Foto Instagram

Kenia Os se luce en bikini en la piscina y vacaciona con Peso Pluma en Napa

Nodal pide perdón a Cazzu: "No sabía que me iba a enamorar el mismo mes que me separé". Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/Instagram

Nodal pide perdón a Cazzu: "No sabía que me iba a enamorar el mismo mes que me separé"

Ana de Armas dice estar lista para tener un bebé, pero Tom Cruise no la reconoce como novia. Foto: Photo by VALERIE MACON / AFP / Photo by Jordan Strauss/Invision/AP.

Ana de Armas dice estar lista para tener un bebé, pero Tom Cruise no la reconoce como novia