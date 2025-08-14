Eddie Murphy es un referente en el cine de comedia de las últimas décadas y con su actuación en la película “El último encargo” reafirma ese lugar.

Esta vez el actor interpreta a Russell, el chofer de un camión de valores que, nada más empezar su jornada, ya espera el momento de llegar a casa.

Russell y su compañero Travis (Pete Davidson) tiene roses muy marcados, y es que, la rutina de uno y la inexperiencia del otro los hacen incompatibles. Sin embargo, todo da un giro inesperado cuando son víctimas de un asalto.

Todo ocurre durante el aniversario de bodas de Russell, ese día se topan la banda comandada por Zoe (Keke Palmer), quienes montaron un operativo para robarlos.

“El último encargo” recuerda aquellas producciones de gran presupuesto que mezclaban comedia y acción, como muchas que el propio Murphy protagonizó en la década de los 80.

Persecuciones, balas, choques, acción y muchas risas hacen que esta producción ofrezca una hora y 36 minutos de diversión.

El elenco que acompaña a Eddie Murphy es Pete Davidson en el personaje de Travis Stolly, Eva Longoria en el papel de Natalie, esposa de Russell, Jack Kesy como Baner y Miguel Cruz como Miguel.

Dónde ver: Prime Video