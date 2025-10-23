Más Información

“Don Juan Tenorio” llegará al Instituto Cultural Helénico

San Miguel Met Opera Trust celebró Día Mundial de la Ópera en la Universidad Panamericana

“Misógino del bienestar”: Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, es criticado en redes sociales

Fundidas o descompuestas en partes, posible futuro de las joyas robadas del Louvre, dicen expertos

Fallece el artista Gabriel Ramírez, a los 87 años, en su natal Yucatán

María Luisa Tamez dedica medalla a técnicos del INBAL

Cada luna nueva, cuando los bosques de Florencia quedaban en silencio, el horror se desataba. Durante décadas, jóvenes que buscaban privacidad fueron atacados, dejando un rastro de terror que mantuvo en vilo a toda la Toscana durante casi dos décadas.

Entre 1968 y 1985, el llamado “Monstruo de Florencia” le arrancó la vida a ocho parejas, convirtiéndose en primer asesino serial de Italia.

Ahora, la historia de este cruel criminal es narrada en la nueva docuserie de Netflix que lleva su nombre.

Fotografías, cuestionarios, perfiles psicológicos y toda la información que las autoridades lograron recabar a lo largo de 20 años, dan detalles a sus crímenes, los cuales tenían un patrón muy particular. Mientras que a ellos los mataba de manera rápida, ellas sufrían un destino peor; en muchos eran torturadas y mutiladas.

La serie combina suspenso y una de las frases que más atrae a los espectadores, "hechos reales. Además, muestra los trabajos de la policía para dar con un homicida meticuloso que sembró miedo en la región.

Dónde ver: Netflix

