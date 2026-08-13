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Un fraude millonario, dinero desviado al extranjero y una fuga que se prolongó durante años, es la historia detrás de “El escándalo de Trustor desde dentro”, la nueva serie de Netflix.
Durante cuatro episodios se reconstruye uno de los golpes financieros más importantes cometidos en Suecia y que tiene un atractivo adicional: Joachim Posener, señalado como el cerebro de la operación, cuenta su propia versión.
Todo inicia en la primavera de 1997, cuando un grupo de inversionistas adquirió la prestigiosa firma de fondos Trustor. Sin embargo, no fue sino hasta pasados 90 días de la operación que las irregularidades comenzaron a hacerse evidentes.
Pronto se supo que los empresarios utilizaron fondos de la propia empresa para la compra, y, además, desviaron 485 millones de coronas suecas (alrededor de 50 millones de euros de aquella época) a decenas de cuentas en bancos extranjeros.
Posener trazó el plan a seguir, propuso varios escenarios y dio el golpe. El siguiente paso fue huir y así lo hizo. Durante tres décadas logró escabullirse de la policía y la Interpol.
La docuserie también reúne los testimonios de investigadores, estrategas financieros y algunos de los defraudados, quienes ayudan a seguir el paso a paso de la operación y sus consecuencias.
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Dónde ver: Netflix
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