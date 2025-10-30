“Edén” no es el típico thriller de aventura: mezcla hechos reales con suspenso, drama y mucho terror psicológico.

La historia sigue a Friedrich Ritter (Jude Law) y Dora Strauch (Vanessa Kirby), un matrimonio que abandona Alemania para buscar un lugar donde vivir según sus propios ideales. Pero, lo que parecía un refugio idílico se complica con la llegada de otros colonos, entre ellos Margaret (Sydney Sweeney) y Heinz Wittmer (Daniel (Brühl), y la baronesa Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn (Ana de Armas) , acompañada de dos amantes que alteran la convivencia.

El verdadero conflicto surge del aislamiento. Ni las condiciones o el clima hostil son tan peligrosos como los celos, ambiciones y tensiones que emergen entre los habitantes de la isla. La película retrata cómo los ideales utópicos pueden desmoronarse cuando los instintos y la desesperación se apoderan de las personas.

A diferencia de los thrillers convencionales, “Edén” no recurre a sustos fáciles. Su terror surge del comportamiento humano, de cómo las relaciones se deterioran y la moral se pone a prueba cuando la supervivencia está en juego.

Para quienes buscan algo más que una historia de misterio, “Edén” ofrece una experiencia cinematográfica que mezcla emoción, horror psicológico y drama humano, mostrando que, a veces, la amenaza más grande vive dentro de nosotros mismos.

Dónde ver: Prime Video