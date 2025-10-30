Más Información

En octubre, el Museo de Oakland también sufrió un robo; perdió más de mil objetos históricos

En octubre, el Museo de Oakland también sufrió un robo; perdió más de mil objetos históricos

Este 30 de octubre, Rosy Arango engalana Bellas Artes con un homenaje a la canción mexicana

Este 30 de octubre, Rosy Arango engalana Bellas Artes con un homenaje a la canción mexicana

Taibo II nos ofendió; debe disculparse: senadora Martha Lucía Mícher Camarena

Taibo II nos ofendió; debe disculparse: senadora Martha Lucía Mícher Camarena

San Miguel Met Opera Trust da alas a voces mexicanas

San Miguel Met Opera Trust da alas a voces mexicanas

Las fotos del “ilusionista” Rodney Smith se exhiben por primera vez en México

Las fotos del “ilusionista” Rodney Smith se exhiben por primera vez en México

Por Día de Muertos, el Altar de los Cráneos Esculpidos abre sus puertas al público

Por Día de Muertos, el Altar de los Cráneos Esculpidos abre sus puertas al público

“Edén” no es el típico thriller de aventura: mezcla hechos reales con suspenso, drama y mucho terror psicológico.

La historia sigue a Friedrich Ritter (Jude Law) y Dora Strauch (Vanessa Kirby), un matrimonio que abandona Alemania para buscar un lugar donde vivir según sus propios ideales. Pero, lo que parecía un refugio idílico se complica con la llegada de otros colonos, entre ellos Margaret (Sydney Sweeney) y Heinz Wittmer (Daniel (Brühl), y la baronesa Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn (Ana de Armas) , acompañada de dos amantes que alteran la convivencia.

El verdadero conflicto surge del aislamiento. Ni las condiciones o el clima hostil son tan peligrosos como los celos, ambiciones y tensiones que emergen entre los habitantes de la isla. La película retrata cómo los ideales utópicos pueden desmoronarse cuando los instintos y la desesperación se apoderan de las personas.

A diferencia de los thrillers convencionales, “Edén” no recurre a sustos fáciles. Su terror surge del comportamiento humano, de cómo las relaciones se deterioran y la moral se pone a prueba cuando la supervivencia está en juego.

Para quienes buscan algo más que una historia de misterio, “Edén” ofrece una experiencia cinematográfica que mezcla emoción, horror psicológico y drama humano, mostrando que, a veces, la amenaza más grande vive dentro de nosotros mismos.

Dónde ver: Prime Video

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Rosalía prueba por primera vez el pozole en La Casa de Toño y su reacción se vuelve viral. Foto: (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP, archivo) / Canva

Rosalía prueba por primera vez el pozole en La Casa de Toño y su reacción se vuelve viral. VIDEO

Michelle estaría preparando divorcio de 70 millones de dólares de Barack Obama: “Llevan tiempo viviendo vidas separadas”, afirman. Foto: AP

Michelle estaría preparando divorcio de 70 millones de dólares de Barack Obama: “Llevan tiempo viviendo vidas separadas”, afirman

Justin Trudeau se derrite por Katy Perry “Es la mujer perfecta”. Foto: (Photo by ANDREJ IVANOV and SUZANNE CORDEIRO / AFP) / Michael Tran / AFP

Justin Trudeau, perdidamente enamorado de Katy Perry: “Es la mujer perfecta”, dice

Sydney Sweeney y su look braless más arriesgado: un vestido braless completamente transparente. Foto: AFP

Sydney Sweeney y su look braless más arriesgado: un vestido braless completamente transparente

Emily Ratajkowski. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Emily Ratajkowski se lleva todas las miradas con cristales Swarovski y vestido de escote

[Publicidad]