Anuncian apertura de Cineteca Chapultepec con programación especial

Abre en Oaxaca Casa Villa de Antequera, nuevo recinto de Fomento Cultural Banamex

Era un árbol y se convirtió en un bosque: El Chopo cumple 50 años

FBI recupera una segunda carta de Hernán Cortés; el documento fue robado del AGN

Con concierto y conferencia, El Colegio Nacional celebra a Julián Carrillo

FOTOS: Proyecciones de lo que podría ser el Parque del Muralismo Mexicano en el antiguo Centro SCOP

Aunque es una cinta de animación y los personajes son unos simpáticos perros, esta cinta no es para niños. Se trata de “Despelote”, producida por Columbia Pictures y Sony Pictures Animation, y distribuida por Netflix.

La historia sigue a Bull, un can poco delicado que vive demostrando, muy a su manera, el cariño que siente por la abuela de la casa donde vive.

Bull está enamorado de Mielecita, la mascota de los vecinos; y al enterarse de que será castrado, decide escapar junto a sus amigos.

“Vamos a salir y a exprimirles toda la diversión que podamos antes de que los pierdas”, le dice Rocco, uno de sus amigos, a Bull. Así, toda la pandilla se dispone a disfrutar de su libertad a través de situaciones ácidas y divertidas.

Las voces en inglés de los personajes principales son de Adam Devine, Idris Elba y Kathryn Hahn; mientras que para el público hispano Miguel Ángel Ruiz y Carlos Segundo doblan a los simpáticos perrso.

“Despelote” es la primera película animada para adultos de Sony Pictures Animation y también la número uno que se realiza en colaboración con otra casa productora (Renegade Animation).

Dónde ver: Netflix

