Un videoclub en quiebra, una ama de casa que decide apostar por el contenido para adultos y una España de los 90 como fondo, esa es la trama de “Cochinas”.

La historia sigue a Nines, una mujer de mediana edad, que de un día para otro tiene que cambiar su vida; y es que, luego de que su marido se queda en coma tras sufrir un accidente, tiene que tomar las riendas del "Dorothy", el videoclub de su esposo.

Pero los secretos empiezan a salir cuando se da cuenta de que su negocio está muy lejos de ser familiar, pues lo único que lo sostiene son las cintas para adultos... un género al que le sacará provecho.

La miniserie de ocho capítulos ha sido muy bien recibida por la crítica, no solo porque deja ver a una mujer generar una verdadera revolución sexual; sino porque reivindica el placer de una manera inteligente y ácida.

Otro de los detalles que resalta es que la producción cuidó que cada uno de los episodios fuera dirigido únicamente por mujeres, esto con el fin de que se cuidara el vínculo entre el entretenimiento para adultos y el empoderamiento femenino.

Donde ver: Prime Video