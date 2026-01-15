Un juego social, una broma que sale mal y una muerte que nadie termina de explicar. Esta es la trama de “Agatha Christie: Las siete esferas”, una miniserie que toma uno de los títulos menos adaptados de la autora y lo transforma en un drama detectivesco.

La historia se sitúa en la Inglaterra de los años veinte. Gerry Wade muere en la mansión Chimneys y todo apunta a un accidente, hasta que su prometida, Bundle Brent, decide no conformarse con la versión oficial. Su búsqueda la lleva a moverse entre salones, celebraciones y conversaciones medidas, donde cada gesto parece esconder una pista.

En ese recorrido aparecen Lady Caterham, dueña de una calma que intimida, y el superintendente Battle de Scotland Yard, encargado de seguir líneas de investigación que apenas empiezan a formalizarse en esa época.

Poco a poco, Bundle descubre que la muerte de Gerry no es un caso aislado, sino parte de una cadena que conduce a una sociedad secreta conocida como las Siete Esferas.

Rodada en Bristol y Bath, la serie apuesta por un tono festivo y un movimiento constante que contrastan con la imagen solemne que suele acompañar las adaptaciones de Christie. Esa elección le da ligereza sin restar intriga, y convierte sus tres episodios en una recomendación ideal para quien busca misterio clásico con pulso contemporáneo.

Actúan Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter y Martin Freeman.

Dónde ver: Netflix