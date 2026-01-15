Más Información

Chimamanda Ngozi Adichie; acusan negligencia médica tras la muerte de su hijo de 21 meses

Chimamanda Ngozi Adichie; acusan negligencia médica tras la muerte de su hijo de 21 meses

México concentra hallazgos de dinosaurios; Coahuila destaca, pero no es el único caso

México concentra hallazgos de dinosaurios; Coahuila destaca, pero no es el único caso

Rocío Bonilla explora la literatura juvenil, tras la publicación de 72 libros para niños

Rocío Bonilla explora la literatura juvenil, tras la publicación de 72 libros para niños

“Hacer una autentificación incontrovertible es muy difícil”: Jorge Reynoso Pohlenz

“Hacer una autentificación incontrovertible es muy difícil”: Jorge Reynoso Pohlenz

IMER silencia programas: sin justificar sacrifica calidad de contenidos

IMER silencia programas: sin justificar sacrifica calidad de contenidos

Secretaría de Cultura de la CDMX desata indignación; invita a curso de fotografía y usuarios recuerdan el AXE Ceremonia

Secretaría de Cultura de la CDMX desata indignación; invita a curso de fotografía y usuarios recuerdan el AXE Ceremonia

Un juego social, una broma que sale mal y una muerte que nadie termina de explicar. Esta es la trama de “Agatha Christie: Las siete esferas”, una miniserie que toma uno de los títulos menos adaptados de la autora y lo transforma en un drama detectivesco.

La historia se sitúa en la Inglaterra de los años veinte. Gerry Wade muere en la mansión Chimneys y todo apunta a un accidente, hasta que su prometida, Bundle Brent, decide no conformarse con la versión oficial. Su búsqueda la lleva a moverse entre salones, celebraciones y conversaciones medidas, donde cada gesto parece esconder una pista.

En ese recorrido aparecen Lady Caterham, dueña de una calma que intimida, y el superintendente Battle de Scotland Yard, encargado de seguir líneas de investigación que apenas empiezan a formalizarse en esa época.

Poco a poco, Bundle descubre que la muerte de Gerry no es un caso aislado, sino parte de una cadena que conduce a una sociedad secreta conocida como las Siete Esferas.

Rodada en Bristol y Bath, la serie apuesta por un tono festivo y un movimiento constante que contrastan con la imagen solemne que suele acompañar las adaptaciones de Christie. Esa elección le da ligereza sin restar intriga, y convierte sus tres episodios en una recomendación ideal para quien busca misterio clásico con pulso contemporáneo.

Actúan Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter y Martin Freeman.

Dónde ver: Netflix

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Rey Carlos ‘rompe’ el protocolo y entrega a Kate Middleton la “corona anticipada” como regalo. Doto: AFP/AP

Rey Carlos ‘rompe’ el protocolo y entrega a Kate Middleton la “corona anticipada” como regalo

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta La diferencia de edad desata reacciones. Foto: Tomada de Instagram @lcorigel

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta? La diferencia de edad desata reacciones

Meghan Markle exige cuatro pisos privados, escoltas armados y trato real en su regreso a Reino Unido: "quiere una fortaleza". Foto: AP

Meghan Markle exige cuatro pisos privados, escoltas armados y trato real en su regreso a Reino Unido: "quiere una fortaleza"

Nodal habría mandado a hacer lujoso brazalete de diamantes para Ángela Aguilar antes de su boda religiosa. Foto: AFP

Nodal habría mandado a hacer lujoso brazalete de diamantes para Ángela Aguilar antes de su boda religiosa

Antonella Roccuzzo. Foto: AFP.

Antonela Roccuzzo sorprende al modelar ropa deportiva y deslumbra en Instagram

[Publicidad]