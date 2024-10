Abigail Rivera, segunda de las cinco hijas de Lupillo Rivera, tuvo un accidente que pudo haber sido fatal, su rostro sufrió graves quemaduras luego del incidente con una estufa.

La hija del cantante compartió en redes sociales que fue en el negocio que tiene, el Food Truck Casa Camarón y Sushi, donde sufrió el accidente que le quemó el rostro, las pestañas y el cabello, ocurrió cuando intentaba encender la estufa del camión de comida que tiene con su esposo en California.

"Moví mi cara y apague la estufa tan pronto como vi la explosion", afirmó. "[El rostro] de mi papá es lo último que vi", declaró al medio de noticias NBCLA; confesó que la prisa le jugó en contra y a pesar del gran susto agradece estar viva.

"Estaba tan en shock que @nbcla me contactó sobre mi accidente. Quería compartir conciencia con los propietarios de camiones de comida, cualquiera que lidie con un trabajo peligroso, incluso solo conduciendo. Si tienes prisa, déjalo ir hasta tarde. Todo es cuestión de seguridad. Estoy feliz de estar viva y tan agradecida de que Dios me salvó de este horrible accidente", reflexionó.

A través de su cuenta de Instagram ha actualizado a sus seguidores sobre su recuperación, pero sobre todo de las enseñanzas tras la traumática experiencia.

"Me desperté a las 3am esta mañana y no podía volver a dormir, lloré por todo lo que está pasando, pero luego me levanté y me sentí agradecido, no tengo opción, tengo que ser fuerte por mi familia... me necesitan, incluso lo que experimenté y sanándome, tengo que seguir adelante. Y lo más importante, Dios me salvó. Él me rescató... Tengo que seguir luchando por mi propósito ¡gracias Dios!".





rad