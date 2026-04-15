En el otoño de 2014, FOX Life estrenó "Lucky Ladies", un reality show basado en la vida diaria de las esposas de algunos rockeros mexicanos y, si bien, en su momento, fue una producción que recibió varias críticas, su fórmula generó que se grabarán tres temporadas, pero ¿en dónde se encuentran ahora sus protagonistas?

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Marichelo Puente

Marichelo o "Mac", como ahora se hace llamar en redes, es la esposa de Jorge D'Alessio. En ese momento, llevaban poco más de tres años de casados y tenían dos hijos; Ana Paula, Santiago y Patricio, nacido un mes antes del estreno de la serie.

En la actualidad, Marichelo es muy activa en redes sociales, mostrando su estilo de vida como madre y creadora de contenido.

Hace sólo un par de semanas se dio a conocer que Puente atravesaba una crisis matrimonial, por una presunta infidelidad de parte de D'Alessio y aunque fue ella quien confirmó la separación, ha pedido discreción, debido a que quiere proteger la salud emocional de sus hijos.

Esmeralda Palacios

Esmeralda es la primera esposa de Facundo, en la época en que se grabó el reality, llevaban 17 años como pareja y 14 de casados.

El conductor y la productora de radio tienen tres hijos; Valentina, Milán y Lorenzo, los cuales aparecen en el programa, mostrando la gran cercanía que comparten con sus progenitores.

En uno de los episodios del reality, "Esme" señala que, al inicio de sus carreras, ambos trabajaba en la radio pero que, por el choque de sus personalidades, decidieron que ella dejaría ese trabajo y "Fac", como lo llamaba, seguiría con su programa "¡Ya párate!".

Esmeralda y Facundo se separaron en 2016 y se divorciaron en 2019.

Cada uno rehizo su vida; el conductor con Delia García, con la que está comprometido y "Esme" con Diego Muñoz, con el que está casada desde agosto del 2024.

Pese a la separación, cuando "Fac" participó en la más reciente temporada de "La casa de los famosos México", Puente mostró abiertamente su apoyo y, cuando el conductor llegó a ser criticado por algunos de sus comportamientos, ella lo describió como uno de los mejores seres humanos que había conocido.

Heydee Hoffman

Heydee es la esposa de Paco Ayala, uno de los dos bajistas de Molotov, pero también fue bailarina de varios cantantes importantes, como lo fue en su época Tiziano Ferro.

Durante la filmación de "Lucky Ladies", Heydee estaba en búsqueda de embarazarse, pues además de Valentina y Maximiliano buscaba un tercer hijo.

Aún antes de que Isabella naciera, ahora de 9 años, Heydee y Paco ya soñaban con su nacimiento y tenían plena conciencia de cómo la querían llamar.

Hoy, la pareja sigue juntas y hace sólo tres meses, el 14 de febrero, cumplieron 19 años de casados.

Hoffman ha obtenido gran popularidad en redes sociales, debido al contenido fitness que comparte; es asidua de trabajar su físico en el gimnasio y alimentarse sanamente.

Todavía hoy, acompaña a "el Ayala", como ella misma le dice, a algunos de los conciertos de Molotov y, toda vez, habla de la gran admiración y amor que prima en su matrimonio.

Muriel Ebright

Muriel, que en esa época era una modelo de 27 años, estaba casada con Randy, el baterista de Molotov.

La joven mostraba cierta reserva con sus compañeras del reality; alegaba que, por ser un poco más grandes y compartir temas como la maternidad, no se sentía tan identificada en el grupo.

Hace ochos se divorció del músico, en términos no muy cordiales, pues Muriel ha expresado que fue una relación tóxica, en la que hubo una infidelidad de por medio, motivo por el que se arrepentía de haberse casado.

Ahora sigue modelando y lleva un estilo de vida saludable, en el que hace campañas de algunas marcas que la patrocinan por el gran número de seguidores con los que cuenta en sus redes.

Celia Lora

Pese a que Celia no era esposa de un rockero, sí lo es de uno de los exponentes más importantes del género, Alex Lora del Tri.

Sin embargo, la experiencia de la joven, de 30 años, en ese momento, no fue tan grata, pues en su participación, mostró evidente animadversión por sus compañeras, que tampoco sentía especial simpatía por ella.

Con los años, Lora recuerda su experiencia con un mal sabor de boca.

En la actualidad, sigue dedicándose al modelake y crear contenido exclusivo; sigue muy cercana a su familia, Chela y Alex y es captada en todos los conciertos de aniversario de la banda de su padre.

Andy Velazquez

Andy era esposa de Vince de Los Rebel Cats y madre de Max, que ahora tiene 14 años.

Ahora se le conoce como Andrea Coral y es astróloga, como esposa del arquitecto Luis Gil, con quien tuvo otro hijo.

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