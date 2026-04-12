Caleb Ellsworth-Clark, el actor que interpreta a Dewey, en la nueva temporada de "Malcom, el de en medio", se declara fanático de la serie, desde que era un niño y también se sincera a la hora de reconocer el miedo que experimentó de no ser bien aceptado por los fans del show.

En entrevista con "People", Caleb recuerda que experimento zozobra, tras aceptar dar vida a Dewey; el papel llegó a su vida, luego de que el actor que interpretó al personaje, durante las siete temporada, Erik Per Sullivan, reculara ante la insistencia de los productores, que deseaban traer de vuelta a todo el elenco original.

El temor de Ellsworth-Clark estribaba en el hecho de que él, como tantos niños y adolescentes de la época, también fue un fan de la serie, por lo que sabía, conscientemente, que el personaje de Dewey es uno de los más queridos por lo que, muy dificílmente, se ganaría la aceptación del público.

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"Crecí viendo la serie, sé que Dewey era uno de los favoritos del público, pero también era uno de mis favoritos y creo que era consciente de que, tal vez, la gente se sentiría decepcionada de que Erik no volviera a participar en la serie, supongo que no quería arruinarlo", expresó.

También habló de los nervios que experimentó cuando llegó al set, pues no sabía si su desempeño convencería a sus compañeros pero, para su sorpresa, fue bien acogido por todos, lo que lo ayudó a recobrar la confianza en su trabajo.

"(Estaba) muy, muy nervioso al llegar, (pero) fueron muy cálidos y acogedores, tenía mucho miedo de llegar, pero todos me cuidaron muchísmo y me hicieron sentir como en casa, así que les estoy muy agradecido", destacó.

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Recordó, además, algunos de sus episodios favoritos de "Malcom, el de en medio", por ejemplo, cuando Dewey toma una bolsa, con bordados tejidos de flores, como mochila para la escuela y, al advertir que, otros niños, un poco mayores de él, lo toman como motivo de moja, guarda un par de ladrillos dentro de ella y, cuando tratan de molestarlo, los golpea con ella, lo que deja sorprendido y admirado a uno de sus hermanos mayores, Reese.

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